脫髮「關乎生存」？韓國總統李在明推動相關治療進健保引發爭議
韓國這位髮型整齊的總統正致力於一項任務：幫助該國的脫髮居民。
他的目標鎖定在國民健康保險計劃上，他建議健保為脫髮治療買單。
本週，總統李在明在一次簡報會上向官員提出了這項建議，他認為脫髮的醫療治療過去被視為「美容性質」，但現在它們被視為「攸關生存的問題」。
衛生福利部部長鄭銀敬在週二（12月16日）的會議上解釋說，韓國的國民健康保險目前涵蓋由醫療狀況引起的脫髮治療，但排除遺傳性脫髮患者，因為那並不威脅生命。
「這僅僅是是否將遺傳性疾病定義為疾病的問題嗎？」李在明回應道。
李在明的提議在社交媒體用戶中為他贏得了讚譽，其中一人稱他為「歷史上最好的總統」。
但並非所有人都如此熱情——甚至包括那些將從補貼脫髮治療中受益的人。
32歲的宋智勳（Song Ji-hoon，音譯）是一位正在服用治療脫髮藥物的首爾居民，他說此舉感覺「有點像是為了拉選票的政策」。
「省錢聽起來不錯，但老實說，這一年花費不到 30 萬韓元（約 200 美元），所以……這真的有必要嗎？」
爭議焦點
在韓國這個以嚴苛審美標準聞名的國家，禿頂帶有恥辱意味，尤其困擾年輕人 。
據當局統計，去年該國因脫髮就醫的24萬人中，40%來自20多歲和30多歲年齡段。
「我的髮際線一直在後退，無法保持，所以我沒法燙髮或好好使用髮蠟。」忠清北道33 歲居民李元宇（Lee Won-woo，音）說。
「因為我無法弄出我想要的髮型，最後我覺得自己看起來不修邊幅、沒有吸引力，這嚴重打擊了我的自信心。」
李先生表示，雖然他會對獲得補貼的治療脫髮藥物表示「感激」，但「國民健康保險系統已經出現赤字，財政困難」。
「這不是一個可以直接派錢的情況。」他說。
他指出，禿頂是一個「美容問題」。
「這是衰老的自然過程，不是疾病或病症，」他說，「我理解那種情感上的痛苦，但這改變不了現實。」
韓國的國民健康保險計劃去年面臨創紀錄的11.4萬億韓元（約77億美元；58億英鎊）赤字，隨著人口老齡化，壓力將進一步加劇。
為了應對脫髮治療可能給系統造成的財政負擔，李總統週二表示，當局可以設定報銷限額。
但一些批評人士認為，應優先幫助社會中更弱勢的群體。
大韓醫師協會週三在一份聲明中表示，政府資金應優先用於比脫髮更嚴重的疾病。社交媒體用戶也同樣指出了更大的社會問題——例如韓國的高自殺率和女性面臨的厭女症。
「在一個當有人呼籲將衛生巾……或乳腺癌藥物納入國民健康保險時人們會發怒並歇斯底里地反應的國家，宣佈將覆蓋脫髮藥物，說實話感覺就像一個惡劣的笑話。」一人在 X平台上寫道。
「如果脫髮真的變成了一個社會中決定生存的事情，那麼改變這個社會應該是政治的責任。」另一人寫道。
李在明此舉的根源
對於這位總統來說，這似乎是一場不太可能的運動，但在2022年那次他最終失敗的總統大選中，將脫髮治療納入保險的提議曾是一個戰鬥口號。
當時，李在明和團隊收集了受脫髮困擾的人們的反饋，甚至在一段病毒式傳播的脫髮廣告惡搞影片中出鏡——此舉在部分選民中頗受歡迎。
但批評者指責李在明利用噱頭吸引年輕男性選民，當時這些選民在反女權主義浪潮高漲的背景下，大量支持他的保守派對手。
李在明輸掉了2022年的選舉。今年，他再次參選並獲勝，但關於脫髮治療的信息卻從競選活動中刪除了。
「這次他沒有理由必須受這個承諾的約束，」高麗大學政治學副教授李東善（Don S. Lee，音）補充道，總統可能是在試圖為即將於2026年中舉行的地方選舉「擴大其支持者基礎」。
自從成為總統以來，李在明明確將重點放在該國的年輕人身上，其中許多人面臨著激烈的競爭和黯淡的經濟前景 。
週二，李在明還建議將肥胖藥物納入國民健康保險計劃，理由是年輕人感到被該計劃「日益排斥」，因為其福利並未針對他們的需求量身定制。
李東善對總統將脫髮治療納入國民健康保險範圍的誠意表示懷疑。
「我個人懷疑李總統是否會繼續推進這一議題並採取進一步行動。」他說。
「這只是一個針對年輕男性選民的非常具策略性的姿態，發出『我也在關心你們』的信號。」
