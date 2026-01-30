脫黨不是第一次！徐欣瑩進出國民黨紀錄遭掀

▲徐欣瑩2016年以民國黨主席身份，與宋楚瑜搭檔競選總統，得票率僅12.83％落敗。（圖／宋楚瑜找朋友臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新竹縣長人選協商破局，表態要參選的立委徐欣瑩，曾自稱「曲線救國」的政治歷程，再度成為討論焦點。徐欣瑩2015年退出國民黨，2016年與親民黨主席宋楚瑜搭檔角逐總統大選，2018年再以「民國黨」身分參選新竹縣長，兩次選舉都沒勝選，直到2022年回歸國民黨並獲得黨提名，順利當選新竹縣立委。

2015年徐欣瑩為藍營立委，還拿下當屆全國最高票的國民黨中常委，似乎是因時任新竹縣長邱鏡淳，想推其他人選與徐欣瑩競爭下屆立委，徐欣瑩下手為強，宣布退出國民黨，並創立民國黨擔任黨主席，2016年與宋楚瑜搭檔競選總統，得票率僅12.83％落敗；2018年參選新竹縣長，與國民黨楊文科、民進黨鄭朝方形成三腳督，僅輸給當選人楊文科1萬6千多票；2022年因時任黨主席朱立倫的同舟計劃回歸國民黨，2024年選舉連任立法委員。

徐欣瑩曾形容自己過往的政治路線是「曲線救國」，在國民黨聲勢低迷時暫離體制，等待時機成熟再回歸，不少藍營支持者認為，這樣的論述等同承認曾「假意投降」對手，讓許多在低潮時堅守黨內的同志難以接受。徐欣瑩政治歷程再度成為焦點，藍營初選出現裂痕，面對2026地方選戰，若黨中央無法與雙方達成共識陷入分裂，恐讓原本穩固的竹縣江山出現破口，拱手讓綠營得利。

