脫黨參選可能？林岱樺：制度公平就沒這選項

被問脫黨參選可能？林岱樺終於鬆口：只要制度公平就沒有這個選項。（圖／記者葉政勳攝，2025.01.03）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選政見發表會，立委林岱樺一席素雅的膚色套裝，媒體詢問穿衣風格，林岱樺強調這是一場對高雄市民的正式報告，因此特別選擇具備「時尚感」的正裝出席，展現對場合的尊重。至於是否會脫黨，林岱樺在聯訪中明確表態，只要黨內初選制度公平，就沒有脫黨參選這個選項。

她認為團結不該只是一個口號，而是一個結果，目前黨部照著程序走，如同政見會便是公平制度的一環。林岱樺強調，她負責任地提出政策，並非將中央或地方資源視為個人政績，認為作為首長必須撇開意識形態與藍綠分別，專注於解決市民的問題。她感性表示，打拼要靠自己，至於表現的分數會交給市民打，最終的結果則交給「天公伯」。

被問及個人特質，林岱樺自信回應「不需要特別去說」，認為從發表的政見內容中，市民自然能觀察到她的領導力與執行力。她強調自己的政見與政策就是團結的基礎，尤其在科技護國產業的佈局上，她已經做好充分準備，目標是提出真正屬於人民的政策，而非流於政黨或意識形態的爭辯。

