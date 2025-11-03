傳脫黨參選 林岱樺：願賭服輸不穿小鞋



【記者郭文昌/蕭文彥 高雄－台北連線報導】投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺3日說，她會去登記參選，也會遵從黨的規則；當然會願賭服輸。



「主要參加黨的登記就會尊重黨的規定，不違紀參選」，林岱樺3日在廣播節目專訪中表示，民進黨10日開始登記，領表時要簽署不違紀參選切結書；只要走初選機制就要遵從黨的規則，只求能有公平、公正、透明競爭環境，這樣才能有公平且讓人願賭服輸的結果。



林岱樺指出，黨內還沒有開始登記就有人用「林岱樺會脫黨參選」來攻擊，這是非常荒謬的事，「是有人刻意要分化民進黨，還是不希望我代表民進黨參選，我要求的不多，就是公平的機制，不要給我穿小鞋。」



針對岡山造勢晚會，主持人被質疑在場上教導支持者接到民調要報低年齡，以獲得加權。



林岱樺3日澄清，主持人只是把初選「遊戲規則」講清楚，這次民調重視年輕人意見，20到30歲有加權，主持人只是純粹鼓勵年輕人踴躍出來表達意見；也因為現在年輕人比較少使用市內電話，因此要多多呼籲年輕人重視全民調。



林岱樺2日在岡山舉辦造勢晚會，林岱樺說，非常感動有那麼多人到場支持，這也代表高雄已經從派系決定走向市民決定、市民做主的時代，目前黨內高雄市長參選人大多有強大派系資源支撐，「而我是被派系拋棄的孤鳥」。2025/11/03



民進黨：若欺騙影響初選結果 將懲處



【記者蕭文彥台北報導】民進黨發言人吳崢3日說，如果初選過程，有人試圖用欺騙或不正手段影響初選結果，「黨紀有相關規範可以懲處」。



民進黨立委林岱樺2日高雄首場造勢晚會，主持人一句「接到民調電話就說自己28歲」，還說20到30歲族群有加權，引發是否違反黨內規定的討論。



吳崢強調，黨部相信每位候選人會秉持公平公正的精神參加初選。不過，若有人向選對會檢舉，就要讓選對會認定個案的事實，若有不正的事實，選對有黨紀可以懲處。



媒體報導，爭取2026年民進黨高雄市長提名的林岱樺，1日晚在高雄舉行首場造勢晚會，主持人向群眾說，「接到民調電話就說自己28歲」，還強調20到30歲族群有加權分數。事後林岱樺澄清，主持人是在舉例說明，並未違反規定。



吳崢3日上午在民進黨「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會對此指出，民調加權意義是讓民調各個受試者群體反映真實母體世界的比例，也就是說，如果該次民調訪查樣本，某個年齡族群的人特別少，可能會把它做某種程度的運算，讓它近似於真實世界比例。



他說，但是如果民調調查的樣本，特定年齡族群非常多，大家都說是幾歲到幾歲，民調就可能要下修，以反映真實世界的比例，並不是說，只要民調受訪者都說幾歲就會有比較好或比較不好的結果。2025/11/03



