即時中心／高睿鴻報導

年底九合一大選將至，新竹縣長楊文科因任期屆滿，國民黨內多方勢力摩拳擦掌、有意接棒，藍委林思銘、徐欣瑩、副縣長陳見賢，都先後表態角逐意願；不過後經協調，林決定退選。想不到，剩餘兩人的紛爭竟仍越演越烈，陳見賢遭質疑，在握有黨部機器的情況下，堅持不比「全民調」；但他也反打苦肉計，宣稱自己「成為抹黑、斷章取義與造謠的對象」。對此，徐欣瑩今（30）日再次重砲出擊，抗議陳見賢操縱黨務。

為爭取國民黨提名選新竹縣長，徐、陳近期不斷隔空交火，尤其對初選民調的模式毫無共識，陳見賢堅持按黨內傳統「七三比（70%民調、30%黨員投票）」；但徐欣瑩希望採計「全民調」，因為陳身兼竹縣黨部主委、握有黨機器，較容易影響黨員意志。雖然陳見賢事後才表態，會請辭黨部主委，但眼見初選將至，徐依舊認為，對方仍對黨部有較大影響力。

廣告 廣告

因此她說，對於陳見賢口頭請辭黨部主委、卻仍操縱黨務之不公現狀，還是要表達嚴正抗議。徐欣瑩宣稱，自己的民調始終領先，因此，陳的行徑是踐踏黨內民主機制、更是公然羞辱新竹縣的廣大民意；所以她鄭重表示，若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，自己將堅持與縣民同行、將最終決定權交由全體縣民決定。

快新聞／脫黨選新竹縣長？徐欣瑩撂狠話了 竟嗆：不接受黨內不公體制束縛

新竹縣副縣長陳見賢。（圖／翻攝自陳見賢臉書）

徐欣瑩接著指出，國民黨過去之所以能在多個縣市重返執政，就是靠著貼近民意、推出最具勝算的候選人；但此次新竹縣長初選，她認為，黨中央與地方黨部卻無視社會大眾，對於「全民調」公平性的普遍認同，執意強推極易受人為操縱的「3成黨員投票」。她抨擊，這種模式就是讓特定候選人，在民意落後的情況下，利用封閉的組織動員，藉由「組織票」翻盤。

因此徐欣瑩怒嗆，這種「七分明、三分暗」的制度，就是不折不扣的黑箱作業，縣民絕對無法接受！

徐欣瑩強調，陳見賢長年兼任縣黨部主委，其特殊背景含引起諸多爭議，政治評論者更憂心，民進黨將能以「掃除黑金」為名，造成國民黨2026年「一清5命」全面潰敗的慘狀；她認為，若黨中央刻意袒護陳見賢，恐將使新竹縣成為年底大選的關鍵破口。

快新聞／脫黨選新竹縣長？徐欣瑩撂狠話了 竟嗆：不接受黨內不公體制束縛

國民黨立委徐欣瑩。（圖／民視新聞資料照）

徐欣瑩重申，綜觀各項客觀的媒體民調，自己始終穩居領先地位；而這份支持度，來自新竹縣民對徐欣瑩的專業、操守之肯定，而非派系利益交換。她表示，新竹縣正面臨科技產業升級、交通建設與教育改革的關鍵時刻，需要一位具備國際視野、能整合資源、且真正獲得多數縣民認同的縣長，而非派系妥協下的產物。

因此，徐欣瑩最後向國民黨中央提出嚴肅呼籲，應回歸公平、公正、公開的初選機制；最後，她甚至撂話嗆：「若黨中央執意與民意對作，將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛」。徐欣瑩表示，她的名譽、權力，皆是選民賦予，因此，若無法在體制內伸張正義，將直接訴諸新竹縣民、參選到底！她宣稱，自己絕不退縮，「這場仗，是新竹縣是非公理的保衛戰」。

原文出處：快新聞／脫黨選新竹縣長？徐欣瑩撂狠話了 竟嗆：不接受黨內不公體制束縛

更多民視新聞報導

當共諜肥滋滋！空軍上校月領6.5萬加三節獎金 竟給中國這些資料

卓冠廷「兩點」揭昌新北選假的！恐「這時段」直接讓給藍？

海鯤號成功徐巧芯不認帳？卓呼籲在野速通過軍購

