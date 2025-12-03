脹氣、胃酸逆流頻頻找上門？中醫「這樣緩解」現代人腸胃夢靨

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】李先生主訴工作生活過於緊繃且壓力極大，進食速度過快且常常邊工作邊用餐，慢慢出現進食後胃部悶脹，甚至嘔吐伴隨胸悶及橫膈下悶痛，因而前往柳營奇美醫院中醫部李俞生醫師門診就診；經判斷為腹腔壓力大引發消化道傳導失常，造成食道下端與胃部開口之賁門無法正常緊閉，導致進食量多就容易嘔吐，後以中藥調理、針灸及外用貼布緩解胃部悶脹不適感，並衛教正確飲食方法後，症狀立即獲得緩解。

壓力緊張飯後躺平加上三餐不規律 容易胃食道逆流

李俞生醫師表示，現代人由於生活及課業壓力緊張，加上三餐不規律，晚上飯後累到直接平躺休息，久而久之出現容易脹氣、打嗝、胸口灼熱及胸口悶脹感，甚至伴隨酸水上逆至咽喉，進而出現咽喉不適感，不僅影響食慾，還可能引發咳嗽，嚴重時會影響睡眠品質。若有上述這些症狀，就要懷疑是否罹患胃食道逆流。

胃食道逆流（gastroesophageal reflux disease，GERD）是一種常見的慢性消化系統疾病，根據衛生福利部資料統計，近年來其盛行率已經攀升到25%，並且持續有年輕化趨勢。

過度緊繃易減緩胃腸蠕動 則容易消化潰瘍

此外，當過度壓力緊繃時，人體的交感神經會持續處於興奮狀態，因而減緩胃腸消化蠕動的速度，長久下來容易造成持續性的消化潰瘍。而暴飲暴食加上三餐不規律，特別是有吃宵夜的習慣，或是飯後久坐或是平躺，都會加重腹腔壓力，長期下來容易誘發橫膈膜及食道功能出現障礙。若反覆出現胃酸逆流和火燒心等症狀，則會破壞食道黏膜屏障並引發食道發炎反應，長久下去可能演變成巴瑞氏食道炎（食道癌前病變）。

中醫藥物調理與針灸並用 改善胃食道逆流

李俞生醫師說明，中醫治療採取辨證論治的方式，主要方針以「疏肝和胃」來改善壓力緊繃引發的胃食道逆流。藥物以左金丸加柴胡、梔子、青皮、鬱金為主，可配合針灸按摩太衝穴搭配內關穴、中脘穴，也可配合耳穴位置的耳神門、肝點及胃點。「消食導滯和胃」來改善暴飲暴食引發的食物積滯胃腸，以「降氣化痰」來改善胃酸逆流，常使用保和丸搭配雞內金、麥芽、穀芽、海螵蛸、浙貝母、陳皮、旋覆花等藥物，針灸按摩選用足三里、中脘穴、內關穴、內庭穴、陽陵泉等穴位。

忽略胃食道逆流恐造成食道病變 改善生活習慣是保養基礎

李俞生醫師提醒，胃食道逆流雖常見，若輕忽不治療，除了會影響日常的生活品質外，長期未改善恐還會造成食道病變。建議平時應保持規律作息、吃東西時要細嚼慢嚥、避免宵夜與高油甜食，並適度地紓壓，才能從根本調整身心，維護消化系統的健康。

