腋下黑黑的怎麼辦？教你5招「腋下美白保養」方法：每週溫和去角質

腋下變黑常見4大原因



1. 刮毛過度或方法不當

使用刮刀或除毛刀時，若頻率太高或操作方式粗糙，會造成肌膚微傷，反覆刺激導致角質增生與色素沉澱。

2. 穿著太緊或粗糙衣物

腋下皮膚柔嫩，若長期穿著緊身或材質粗硬的衣物，容易摩擦肌膚，引發慢性發炎與黑色素堆積。

3. 使用刺激性止汗劑

含有酒精、香料或鋁鹽的止汗劑，可能對敏感肌膚造成刺激，導致暗沉或發炎後色素沉著。

4. 代謝問題或胰島素阻抗

像「黑色棘皮症」（Acanthosis Nigricans）就會導致腋下變黑，常與肥胖、胰島素阻抗有關。若腋下黑且有天鵝絨般厚皮，建議就醫檢查。





改善腋下暗沉5個有效方法



1. 換除毛方式，減少肌膚刺激

改用雷射除毛取代刮刀或蜜蠟除毛，能有效減少反覆刺激，有助於降低色素沉澱機會。

2. 選擇低敏溫和止汗產品

使用不含酒精、香料或鋁鹽的天然止汗劑，或改以溫水、濕紙巾清潔腋下，減少化學成分累積。

3. 定期去角質，但不要過度清潔

每週1～2次溫和去角質，使用含有乳酸、杏仁酸等溫和酸類的保養品，幫助代謝老廢角質，減少暗沉。

4. 加強美白與保濕護理

選擇含有維他命C、熊果素、傳明酸等成分的腋下專用美白保養品，同時搭配保濕霜避免乾燥引發反黑。

5. 若為內分泌相關暗沉，應尋求醫師協助

若腋下黑變得明顯且伴隨其他身體部位（如脖子、鼠蹊）出現類似變化，建議就醫檢查是否與黑色棘皮症或胰島素阻抗有關。

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：腋下黑是刮毛害的？專家曝「4大主因」 教你5招改善暗沉）

