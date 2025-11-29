腎上腺腫瘤如詐騙犯！醫：症狀「快閃式」出現恐致猝死

年輕人突然大汗淋漓，雖不一定是心肌梗塞，但可能是一種被稱為「心梗詐騙犯」的嗜鉻細胞瘤在作祟。這種腎上腺腫瘤會引發類似心梗的症狀，如同快閃店般突然出現又消失，若不及時治療，可能導致中風甚至猝死。

嗜鉻細胞瘤典型症狀包括全身突然冒汗。（示意圖／Pexels）

振興醫院心臟血管內科團隊在官方臉書分享臨床案例，主治醫師楊永年與住院醫師顏愷君解釋，嗜鉻細胞瘤（Pheochromocytoma）是一種長在腎上腺的腫瘤，會使身體不定時釋放大量荷爾蒙，如腎上腺素等。這些突然釋放的荷爾蒙可能引發血管痙攣、心肌病變，甚至導致其他器官功能受損。

由於症狀與心肌梗塞極為相似，嗜鉻細胞瘤有時被誤認為「假性心肌梗塞」，就像是偽裝成心肌梗塞的詐騙犯。振興醫院心臟血管內科團隊指出，此疾病有三大典型症狀：全身突然冒汗；血壓忽高忽低或一下子飆升，即使服用多種降壓藥物也難以控制；以及反覆出現心悸與劇烈頭痛。

嗜鉻細胞瘤典型症狀包括血壓忽高忽低或一下子飆升，即使服用多種降壓藥物也難以控制。（示意圖／Pexels）

醫師團隊特別提醒，嗜鉻細胞瘤的特徵就像「快閃店」，症狀會突然出現又消失，醫學上稱為陣發性發作（Paroxysm）。這種特性容易使患者誤以為只是壓力過大或偏頭痛發作，從而延誤就醫時機。

振興醫院心臟血管內科團隊呼籲，當年輕人出現高血壓，同時伴隨上述相關症狀時，應提高警覺，懷疑可能是嗜鉻細胞瘤在作怪，建議及早就醫檢查，才能避免中風、心肌梗塞甚至猝死等嚴重後果。

