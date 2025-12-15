腎功能下降有救？72歲伯靠中醫4個月逆轉關鍵指數…秋冬4保養關鍵：少喝湯、忌加工品「千萬別感冒」





慢性腎臟病是台灣常見卻最容易被忽略的隱形殺手，許多患者在沒有明顯不適的情況下，腎功能卻早已悄悄下滑。一名72歲長者因多年腎功能異常，合併高血壓與心臟病史，在西醫治療外同步接受中醫調理，短短4個月內腎功能指數出現明顯改善。醫師提醒，腎臟病除了藥物治療外，飲食、作息與季節性進補習慣，都可能成為影響病情的關鍵因素。

72歲翁腎功能連降5年 轉向中醫求助

72歲的蔡先生，本身有高血壓、心臟疾患、慢性腎功能不全而規律至西醫院所就診，於今年6月經檢查時發現腎絲球過濾率為42，肌酐酸為16，伴隨輕微的蛋白尿，因擔心腎功能下降已持續5年而尋求中醫的協助。 肌酐酸與人體所產生的代謝廢物有關，由腎臟代謝排出人體，一般成年男性的肌酐酸數值介於0.7~1.2之間，若數值過高代表有腎臟損傷。 依照腎絲球過濾率的嚴重程度可以將慢性腎衰竭病程分為5期，以72歲的長者來說，腎絲球過濾率應在60以上，但蔡先生的數值已達慢性腎臟病第3期的範圍。 經過4個月的中藥治療後，肌酐酸下降至1.24，腎絲球過濾率上升至61，從慢性腎衰竭第3期進步至第2期。

馬偕紀念醫院中醫內科醫師陳冠宇指出，中藥治療以補氣血補陽及清熱解毒利濕為主，前者幫助腎臟的循環及灌流以修復受損的腎臟，後者則透過大便、小便幫助身體清除過多的代謝廢物，減少腎臟的負擔。

陳冠宇說，臨床上治療慢性腎臟病常用的清熱利濕瀉濁中藥，包括蒲公英、金銀花、滑石、大黃、芒硝等。

許多人擔心服用中藥，是否會增加腎臟負擔，但陳冠宇強調，健保給付的科學中藥是由GMP認證藥廠所生產，在適當的辨證與用藥之下，對於治療慢性腎臟病的療效穩定且安全，治療期間也有持續監測患者的鉀離子數值波動，確定病人服用中藥的安全性。

腎臟病日常4大保養關鍵

陳冠宇表示，慢性腎臟病除了規律的藥物治療之外，日常生活中也需要注意以下事項，以免加重腎臟的負擔。

1.飲食方面：忌口加工食品、堅果、茶咖啡，適度攝取澱粉、蛋白質及水果。 2.運動方面：避免激烈運動大汗淋漓。 3.避免感冒：外出注意溫差及配戴口罩，感冒會導致腎功能數值出現劇烈的變動。 4.藥物方面：避免食用來路不明的中草藥。

泡泡尿、健檢異常「不能拖」

由於天氣漸漸變冷，民眾為了保暖大多會增加飲用熱湯的頻率，例如高湯、火鍋、薑母鴨、羊肉爐、湯麵等。

但對於腎臟病患者來說，熬煮較久的熱湯往往含有高鉀或高普林，對於已受損的腎臟來說會是更大的負擔，所以在秋冬季節時需要適度忌口，在吃火鍋時也要避免過量使用沾醬或食用加工食品。

當經常看到泡泡尿，或是健檢突然發現腎功能下降時，一定要儘速就醫檢查與治療，尤其是有高血壓、高血脂、糖尿病、痛風等病史之患者，以免腎功能持續惡化。

