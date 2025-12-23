腎功能一路掉才可怕！防慢性腎臟病「做對這件事」 醫師：降低死亡風險

注意!慢性腎臟病早期無感 三高失控加速惡化 (圖/TVBS)

慢性腎臟病最容易被低估的地方，是它往往早期沒什麼感覺，但腎臟其實已在長期的血管傷害、發炎、纖維化之下，慢慢失去「過濾」與「調控」的能力。慢性腎臟病 指的是腎臟結構或功能異常，持續至少 三個月，會對健康造成影響。

成大醫院腎臟科主治醫師凌采絜表示腎臟病通常被叫做沉默殺手，因為在早期通常是沒有症狀的。若忽略了一些警訊，等到人真的很不舒服的時候，腎功能往往已經掉得很低了。 代表腎臟出問題的徵兆，首先是容易疲倦、沒有精神。腎功能不好時，尿毒素累積和貧血都會使人疲倦，因此每天都覺得好累、沒力、注意力不能集中，常常想睡覺。」

北榮腎臟科主治醫師/醫學博士 李國華街受TVBS資深醫藥記者蔣志偉專訪指出，慢性腎臟病人開藥的時候。如果患者有高血壓，我們會選用，能夠減少減緩腎功能惡化，以及減少尿蛋白的抗降高血壓藥物。因為這類的藥物能夠下降腎絲球內的壓力，等於是幫腎臟裝上了一層保護機制。

要預防慢性腎臟病一路進展到末期，務必要將三高控制好。若代謝與血管問題若長期失控，會加速腎臟功能惡化。

彰化秀傳醫院泌尿科主治醫師晨越表示有些腎臟的毒性啊，藥物也要去避免，像是比如說有一些止痛藥，或者是來路不明的一些藥物，這些的話呢都會造成腎臟的負擔。那另外長期泌尿道感染影響到腎盂腎炎，也會造成腎臟的直接損傷。

東元綜合醫院腎臟科主任范誠宗指出早期掌握腎臟疾病最簡單的方法，還是到門診來做個檢查，那兩項簡單的檢查，第一個就是抽血測血液的肌酸酐濃度；第二個呢 就是測小便裡面蛋白質和肌酸酐的比值，就這兩個簡單的檢查，就可以讓我們早期掌握腎臟的疾病了。

糖尿病與高血壓，幾乎永遠排在慢性腎臟病成因的最前面，事實上高血糖會傷害腎臟的血管與腎臟的微小過濾單位，高血壓則會使血管變窄、血流灌注變差，長期下來連腎臟內的血管都會受損，腎臟更難把多餘水分與廢物排出，反過來又會讓血壓更難控制，形成惡性循環。

成大醫院腎臟科主治醫師凌采絜進一步指出晚上腳踝變腫，這常常被當作水喝太多，或吃太鹹而忽略，但也可能是腎臟排水能力變差的警訊。小便變化例如尿液變得泡泡很多，晚上起來尿尿變多，或是尿量變少，這些可能是尿蛋白、腎臟濃縮尿液的能力下降，或是過濾功能變差的表現。

北榮腎臟科主治醫師/醫學博士 李國華表示有許多民眾一聽到慢性腎臟病就會非常的恐慌驚嚇，感覺到自己是不是快要洗腎了？其實慢性腎臟病，目前的治療策略和以前有很大的不同。現在的策略則是極期望能夠，及早發現及早用藥治療來延緩腎功能的惡化。至於如何的保護腎臟？其實控制血壓血糖是非常重要的策略，因為高血壓和糖尿病，是會不斷的兩種，會持續傷害腎臟的疾病。

醫師提醒如果本身有糖尿病、高血壓、家人有慢性腎臟病，或是長期使用消炎止痛藥等情況，務必留意相關症狀，積極做進一步相關檢查，避免延誤病情。

