腎友注意！「這些水果」是農藥常客：恐害急性腎損傷

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記者施春美／台北報導

腎臟是重要的排毒、解毒器官。(示意圖／unsplash)

水果是健康食物，但醫師洪永祥提醒，民眾買水果時要注意有無農藥殘留，尤其慢性腎病患者的腎臟排毒速度緩慢，農藥毒素會累積在腎小管，會引發氧化壓力，毒害腎小管上皮細胞，造成急性腎損傷。根據一項統計，殘留率最高的水果依序為草莓、葡萄、桃子。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，對於一般健康成年人，吃到微量的化學農藥，只要多喝水，功能健全的肝、腎臟很快就能將其解毒並排出，但此舉嚴重會危害代謝毒物慢的腎友。毒素會在體內各器官，尤其是腎小管中蓄積。這會引發嚴重的氧化壓力，直接毒害腎小管上皮細胞，造成急性腎損傷。

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至於哪些水果是農藥常客，洪永祥表示，根據美國權威環保組織「環境工作小組每年發布的《蔬果農藥殘留指南（Shopper's Guide to Pesticides in Produce）》，一份被稱為「骯髒十二（Dirty Dozen）」的黑名單。在此名單中，年年蟬聯前三名、殘留率最高的水果包括：草莓（經常高居第一名）葡萄、桃子。

洪永祥表示，這些水果的共同特點是：皮薄、表面積凹凸不平（如草莓的表面凹陷），極易附著農藥，在腎功能已受損的動物模型中，微量農藥暴露會顯著加速腎小球硬化與間質纖維化的進程。所以，腎友在吃水果時，要慎選種類。

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