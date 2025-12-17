腎友注意！醫列超商購物「5大地雷」千萬別碰

台灣慢性腎臟病患者超過200萬人，其中洗腎人口接近10萬人。腎臟科醫師洪永祥提醒，腎臟病友到超商購物時，必須避開楊桃、香蕉、奇異果、甜點、起司等五大類地雷食品。

腎臟病友到超商購物時，必須避開楊桃、香蕉、奇異果、甜點、起司等五大類地雷食品。 （示意圖／pexels）

洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，洗腎病友除了規律治療與追蹤，飲食方面的限水、限磷、限鉀更是維持生活品質的關鍵，並列出五大類超商地雷食物。第一類是楊桃製品，包括楊桃、楊桃汁、楊桃蜜餞，因其代謝中間產物含神經毒素，必須經腎臟代謝，腎友無法代謝會引發打嗝、意識混亂、抽搐，甚至昏迷死亡。

廣告 廣告

高糖超甜食物為第二類地雷，珍珠奶茶、蛋糕甜點、含糖零嘴等食品會促進身體發炎、血糖飆高，導致口渴更嚴重，患者喝更多水、體重暴增，長期恐導致心臟衰竭。

第三類是香蕉、奇異果、柳橙汁等高鉀食物。洪永祥強調，血鉀過高會導致心律不整、心跳停止，這是洗腎室最怕的急症之一。第四類高磷食物包括起司、加工肉品、可樂，磷質不易排出體外，會造成骨頭變脆、副甲狀腺亢進、皮膚搔癢、血管鈣化，甚至心臟衰竭。

泡麵、香腸、蜜餞等高鈉食物則是第五類地雷。洪永祥表示，鈉攝取過多會讓患者口渴、水喝更多，導致血壓飆高、心臟衰竭，甚至引發肺水腫，有死亡危機。他呼籲洗腎腎友進超商時，務必記住這五大類食物不要碰。

延伸閱讀

獨/「這樣喝咖啡」恐致癌？醫揭真相：一天20杯以上才有可能

桃園醫院腎臟照護再獲品質認證！多項指標獲評審肯定

百年老藥新發現！阿斯匹靈不只防血栓 可抑制癌細胞轉移