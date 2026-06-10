腎友誤信紅肉「平反」飲食建議 牛排吃太多恐傷心血管

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】50餘歲的林先生是洗腎（血液透析）患者，平時嚴格控管飲食，多半以魚肉取代雞腿、少喝湯、鹽減半等，相當自律。前陣子他看到新聞報導指出，美國政府最新飲食指南推出「倒金字塔」結構，拉高蛋白質比重，媒體甚至解讀這是「為紅肉與全脂奶平反」。林先生因此產生疑問，既然國外鼓勵多吃蛋白質，那晚餐來塊牛排應該沒問題吧？然而，若片面解讀相關資訊，並將紅肉當作日常主要飲食來源， 對腎臟病友來說，將是健康管理上的隱形危機。



美國最新飲食標準解讀 紅肉與飽和脂肪攝取仍需控制



美國衛生及公共服務部（U.S. Department of Health and Human Services）與美國農業部（U.S. Department of Agriculture）共同發布最新《美國飲食指南》（Dietary Guidelines for Americans），以「倒金字塔」結構呈現各類食物的建議攝取比例，其中蛋白質與乳製品仍占據全民營養中的核心地位。然而，部分媒體報導過度簡化內容，容易讓民眾誤以為指南已大幅放寬紅肉及高脂乳製品的攝取限制。

廣告 廣告



美國官方在指引中依舊明確指出，為維護心血管健康，每日飽和脂肪仍應嚴格限制在總熱量10%以內，並非無限制地放寬紅肉與全脂乳製品。世界衛生組織（WHO）在更新的飲食建議中，也同樣強調應限制飽和脂肪與紅肉的攝取。對一般民眾而言，若誤信傳言而天天大啖肥美紅肉，可能增加心血管疾病與大腸癌發生風險；在臨床腎臟醫學上，更需依個別腎功能狀況對患者的飲食嚴格把關。



紅肉攝取過量 恐加劇腎友心血管與代謝併發症風險



基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院家醫科主任翁珮瑄表示，台灣慢性腎臟病與透析人口逐年上升。血液透析患者因為每次洗腎都會流失一定量的氨基酸與蛋白質，根據台灣臨床指引與國際KDOQI（Kidney Disease Outcomes Quality Initiative）營養準則，多數患者每日確實需要攝取足夠的優質蛋白質，約每公斤體重1.2g。然而，臨床數據亦顯示，心血管疾病仍是透析患者最主要的死亡原因。



翁珮瑄指出，紅肉（牛、豬、羊肉）含有較高比例的飽和脂肪與膽固醇，且其所含的肉鹼在代謝後會產生三甲胺-N-氧化物（TMAO），與動脈粥樣硬化及心血管疾病風險增加有關。若長期過量攝取，亦可能提高心血管疾病的發生風險。此外，紅肉亦屬於動物性磷來源之一，人體吸收率高達70%至80%。當腎功能衰退無法排磷時，便可能導致鈣磷代謝失衡，進而增加副甲狀腺機能亢進、腎性骨病變及皮膚搔癢等併發症風險。血鉀過高也可能影響心臟電生理穩定性，嚴重時可增加心律不整等心血管併發症風險。



豆腐、豆漿等植物性蛋白質 有助腎友心血管管理



洗腎患者若未經營養師評估就長期增加紅肉攝取的量，補到的未必是體力，反而可能先傷了心血管。現代臨床營養學建議，透析患者在補充每公斤體重約1.2g優質蛋白質的同時，不一定非得依賴紅肉，適度融入植物性蛋白質，如：豆腐、豆漿等，都是較有利於心血管健康的替代方案。



相較於動物性來源，植物性蛋白質通常含較少飽和脂肪，能降低心血管負擔，且其中的植物性磷的人體吸收率低於30%，更有助於血磷管理。飲食潮流年年更迭，腎友的蛋白質補充仍需由主治醫師與營養師依個別情況進行調整，切勿自行更動飲食內容，以免增加健康風險。懂得避開加工肉品、善用植物蛋白靈活搭配，並在醫師指示下必要時隨餐使用磷結合劑，才有助於控制整體代謝、維持健康。



文字編輯：吳思奕



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸夏季婦科感染高峰！中醫歸因濕熱下注 這些情況速就醫

▸「壓力型失眠」大腦停不下來 中醫揭三種體質對症治療