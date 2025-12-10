腎病初期9成不自知！專家提醒：疲倦、泡泡尿都可能是警訊
慢性腎臟病（CKD）是全球重大健康議題，估計影響數千萬人，但由於症狀隱匿，約有高達九成患者在早期毫無自覺，直到腎功能惡化到晚期，甚至需要透析或腎移植時才發現病情嚴重。醫師提醒，定期檢查與提高警覺是預防腎臟疾病惡化的關鍵。
疲倦、泡泡尿、夜尿 常被忽略的早期徵兆
腎臟疾病進展緩慢，初期多無明顯不適。專家指出，常見早期症狀包括：
*長期疲倦、沒精神
*泡泡尿或夜尿增加
*下肢輕度水腫
其中，疲倦往往源自腎臟無法產生足夠促紅血球生成素，引發貧血；然而，許多患者會以為是壓力大或睡眠不足，不易聯想到腎臟疾病。
尿液變化也是警訊，受損的濾過機制會讓蛋白質滲漏，形成泡泡尿；水腫則是體液滯留的結果。專家強調：「若症狀持續不明原因，應安排血液與尿液檢查。」
腎衰竭徵兆：搔癢、食慾不振、呼吸困難
當腎功能進一步下降，身體開始出現更明顯的異常：
*皮膚乾燥、嚴重搔癢
*食慾不振、噁心、金屬味
*肌肉痙攣、呼吸急促
這些狀況多與電解質、體液與代謝毒素失衡有關。例如，磷酸鹽堆積會刺激皮膚，使搔癢症狀在夜間更明顯；噁心與金屬味則是廢物累積導致消化系統受影響。
呼吸急促則可能是肺部積水，屬於需要立即就醫的危險徵兆。
早期無明顯症狀 定期檢查最關鍵
1至3期慢性腎臟病患者多無強烈不適，僅有腦霧、注意力不集中或頭痛等模糊感受，容易與老化混淆。醫師提醒，高危險族群包括：
1.糖尿病
2.高血壓
3.家族史
4.長期服用止痛藥
定期檢測腎絲球濾過率（eGFR）與尿蛋白，是發現早期腎病最有效的方法。若及早介入、改善生活習慣，可延緩病程惡化，避免走向透析。
（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
