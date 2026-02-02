腎病治療新突破！ Kerendia可防止腎病惡化

好醫師新聞網記者張本篤／台南報導

圖：部立新營醫院腎臟內科羅祤中醫師／部立新營醫院提供

衛生福利部新營醫院宣布引進國際實證新藥——新一代非類固醇型礦物皮質素受體拮抗劑 Kerendia (finerenone)。臨床觀察發現，大部分合併糖尿病的腎病患者在治療數個月後，尿蛋白(UACR)顯著下降，腎絲球過濾率(eGFR)惡化延緩甚至停止惡化，突破傳統治療的瓶頸。

新營醫院腎臟內科羅翊中醫師指出，想要阻止腎功能惡化，必須同時矯正所有導致疾病惡化的因素：

（1）血行動力學

（2）新陳代謝

（3）發炎和纖維化

過往的藥物多著重於血行動力學（如：血壓）和新陳代謝（如：血糖）的改善，卻沒能有效抑制腎臟的發炎和纖維化，而Kerendia的出現改變了這一切。

Kerendia 的三大優勢：

• 抗炎修復： 具備強效的抗發炎與抗纖維化作用，保護腎臟細胞。

• 精準阻斷： 針對糖尿病腎病變的核心病理機轉進行干預，副作用更小。

• 實證效力： 近年已納入國際醫療指引，成為保護腎功能的新利器。

臨床實證：十多位病患見證現象

羅翊中醫師分享，目前門診已有十多位患者投藥治療。追蹤數個月後的臨床表現如下：

1. 穩定控制： 多數病患的腎絲球過濾率（eGFR）成功維持穩定，不再下滑。

2. 風險驟降： 多數病患的尿蛋白指數（UACR）出現大幅降低，成功扭轉原本一路惡化的趨勢。

羅翊中醫師表示：「過往民眾關注的腎功能指標往往侷限於腎絲球過濾率（eGFR），然而尿蛋白（UACR）以及發炎、纖維化，對腎臟細胞的傷害更是直接且不可忽視。要做好全方位的控制跟防堵，才能有效打造最強的剎車系統，阻止腎臟細胞失速壞死，而Kerendia的問世，正是補上了先前腎病治療所缺失的重要拼圖。」

醫師提醒：藥物、飲食、作息三管齊下

雖然新藥效果顯著，但羅翊中醫師強調，腎功能的改善是綜合性進步的結果。患者仍需落實以下管理：

• 精準控速： 嚴格控制血糖與血壓。

• 飲食紀律： 遵循低鈉、磷、鉀及適量蛋白質的飲食原則。

• 規律追蹤： 藥物（如 Kerendia）需配合定期血液檢查，監控血鉀濃度與腎功能指標。

新營醫院表示，透過引進國際尖端藥物並結合專業衛教，希望能協助更多腎友擺脫洗腎陰影，找回健康人生。