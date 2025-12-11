腎病無聲奪健康！醫揭「保腎11字訣」遠離高危險因子 掌握腎力人生

腎臟病被稱為「沉默的殺手」，早期幾乎沒有症狀，一旦發現往往已進入中重度階段，然而，基層糖尿病學會理事長陳宏麟醫師指出，「腎臟壞掉不是突然發生，而是慢性病長期累積的結果。」要預防腎臟惡化、避免共病風暴，陳宏麟醫師以簡單口訣提醒民眾避免十一個風險因子：「胖、糖、老、壓、脂、心、蛋、藥、痛、史、菸」，分別代表肥胖、糖尿病、高齡、高血壓、高血脂、心血管疾病、蛋白尿、長期吃對腎臟有影響的藥物、痛風、腎臟病家族史與抽菸。「一個人符合越多項，腎臟壞得越快。」他強調，尤其高血糖、高血壓與高血脂形成的「三高鐵三角」正是影響腎臟的最大主因。







共病連鎖效應：從血糖失控到腎臟退化



陳宏麟醫師說明，糖尿病患者若血糖長期偏高，會使腎臟的微血管受損，導致蛋白尿與腎絲球過濾率（eGFR）下降，是造成腎臟病變的關鍵路徑。然而，腎臟病絕不是糖尿病患者才會遇到。肥胖、抽菸、吃來路不明藥物、痛風、家族病史—這些每一項都足以加速腎臟受損。更糟的是，腎功能下降初期沒有明顯不適，等到出現下肢水腫、疲倦、貧血時往往已是後期。然而腎臟問題也非必然宿命，早點發現、早點治療，還是有機會常保腎力!

早期篩檢＋整合管理：腎臟保護力可大幅提升



根據健保資料庫研究，患者只要加入「慢性病整合管理計畫」，未來發生腎臟惡化和心血管疾病的風險可比沒加入者下降超過四成。

陳宏麟強調兩個保腎關鍵：

第一步：定期篩檢

糖尿病、高血壓或符合風險口訣者，至少每半年應檢查：

尿蛋白（早期腎損傷線索）

腎絲球過濾率 eGFR（評估腎功能）

「腎臟若在第一時間抓到警訊，就能立刻調整血糖、血壓、飲食和用藥，效果非常明顯。」

第二步：落實整合照護

陳宏麟指出，現在國際趨勢強調「腎臟—心臟—代謝」三位一體的管理模式，包括：

控制血壓、血糖、血脂

減少體重與提升活動量

避免來路不明或腎毒性藥物

經與醫師討論，可考慮使用延緩腎臟惡化的治療策略





大家醫計畫陪伴式照護：讓多重共病管理變得更容易



84 歲的劉老先生，是「大家醫計畫」的參與者，長期與高血壓、血脂與血糖問題搏鬥。過去他必須同時跑心臟科、腎臟科與內分泌科，耗時費力；加入計畫後，只需到陳宏麟醫師的診所即可整合用藥、安排檢查與追蹤數據。

陳宏麟醫師表示，「醫病關係不只是看診，而是一起把生活照顧好。」透過大家醫計畫，讓醫師更能掌握患者完整病史與生活狀況，第一時間調整治療方針，讓腎臟病與慢性病真正獲得連續性管理。陳宏麟醫師呼籲許多健康問題都非突然降臨，目前也有許多新的治療方式，透過定期檢查，與醫師共同商議、好好管理，能延長健康餘命、擁有更好的生活品質!



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為腎病無聲奪健康！醫揭「保腎11字訣」遠離高危險因子 掌握腎力人生