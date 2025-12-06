腎病發生率反轉！台灣首創「早期登錄」防治 石崇良：盼慢性病死亡降1/3

記者簡浩正／台北報導

台灣洗腎人口接近10萬人、台灣慢性腎病患者逾90萬人，不過近年洗腎新發生率已經反轉向下。台灣腎臟醫學會在台灣醫療科技展發布亞太首份「早期慢性腎臟病年報」，整合Early CKD P4P與Pre-ESRD P4P兩大計畫的大數據，建立風險分級指標，協助臨床醫師看見病程變化與共病趨勢。專家指出，慢性腎臟病照護三高控制仍是關鍵戰場，盼各界攜手合作治療指引、新藥導入或生活型態調整，讓治療策略持續調整、更貼近病人需求。

根據健保署統計，自2020年起，台灣腎臟病人數呈下降趨勢，但洗腎人口仍然居高不下，民國2024年全台透析人數近9.7萬人。

「早期慢性腎臟病年報」，是亞太地區首度針對早期CKD分期提出系統性年報，不僅涵蓋第1期到透析前各階段，資料的即時性與完整性更獨步全球。年報整合Early CKD P4P與Pre-ESRD P4P兩大計畫的大數據，建立風險分級指標，協助臨床醫師看見病程變化與共病趨勢，補上過去早期腎病照護「看不清、抓不準」的缺口。

石崇良表示，「早期腎病年報」展現精準數據實力能達成2030健康台灣，攜手建構國際典範。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部長石崇良表示，台灣接受慢性腎病照顧者超過90萬人，超過9萬人透析，去年透析健保花費約500億元，佔健保總預算的 6-7%，希望能持續下降，不過慢性腎病新發生率已趨緩甚至出現反轉。衛福部目前的策略，希望透過早期介入，讓慢性腎病不會進展到需要洗腎。

他說，精準數據推動2030健康台灣，將數據變成政策與臨床的共同語言，讓慢性腎臟病照護真正走向精準與前瞻，是國際間共同努力方向。透過風險分級與完整追蹤，目標是達成2030年將慢性病標準化死亡率降低三分之一的「健康台灣」政策，也期盼台灣模式成為亞太各國參考的精準護腎範本。

國民健康署署長沈靜芬指出，慢性腎臟病不是只在醫院診間被看見，而是從社區、基層就要開始預防，建議從社區做起的全人照護網。

國衛院教授許志成說，以往國內腎病報告多集中在末期與透析階段，對早期病程掌握有限、資料更新也不夠即時，難以支持精準決策。本次年報以大數據串聯Early CKD P4P與Pre-ESRD P4P，畫出不同風險等級病人的長期軌跡，讓醫師可以更早介入，也為政府制定護腎政策提供量化依據，提升台灣在精準健康治理上的國際競爭力。

吳麥斯理事長強調「腎臟病早發早治」對病人、醫療體系與國家財政都是三贏。（圖／台灣腎臟醫學會提供）

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯坦言，「慢性腎臟病照護三高控制仍是關鍵戰場」，年報數據顯示，參與P4P的患者在三高控制上已有明顯進展：血脂達標約八成、血糖穩定者近六成，但若以血壓小於130/80 mmHg為目標，目前只有約三成患者達標，血壓控制將是下一階段的重要挑戰。期待能透過各界攜手合作無論治療指引、新藥導入或生活型態調整，讓治療策略持續調整、更貼近病人需求。



吳麥斯表示，健保署政策支持下，從最前端就開始把個案「接起來」。資源投入早期腎病管理，看似是在前端多花心力，長期來看卻能減少末期透析與併發症支出，陸續累積的追蹤資料顯示，參與整合照護的病人，病程惡化速度明顯減緩。落實「腎臟病早發早治」對病人、醫療體系與國家財政都是三贏。

