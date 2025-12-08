腎癌術後10年未復發！醫師揭「1類蔬菜」關鍵營養 泌尿道感染也改善

十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，不僅具備抗氧化、抗發炎與排毒作用，更具有預防癌症發的功效。（翻攝自pexels）

十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，不僅具備抗氧化、抗發炎與排毒作用，更具有預防癌症復發的功效；腎臟科醫師洪永祥近日在《健康好生活》分享一名60歲女性患者在腎細胞癌開刀治療後，循醫囑攝取十字花科蔬菜，10年來未曾復發，甚至原本頻繁的泌尿道感染也大幅改善。

反覆泌尿道感染 檢查竟是腎細胞癌？

洪永祥表示，這名患者因長期反覆泌尿道感染前來就診，患者表示1年就會感染6到7次，常伴隨排尿灼熱及血尿。不過，初步檢查顯示尿液中僅有白血球，並無細菌與紅血球，與典型感染表現不符，因此安排超音波檢查，意外在腎臟發現約1.5公分的腫瘤。後經手術切除並送驗，確診為第一期腎細胞癌。

吃十字花科蔬菜 10年癌症未復發？

術後，患者擔心復發風險，洪永祥便建議她增加植化素攝取，特別是十字花科蔬菜，包括青花菜、花椰菜、高麗菜、芥藍等。

洪永祥表示，十字花科蔬菜的苦味和辛辣味來自於其豐富的硫代配糖體及其水解化合物，這類成分在體內可轉化為蘿蔔硫素、異硫氰酸鹽等活性物質，具有抗氧化、清除自由基、延緩老化、降低慢性病風險與協助肝臟排毒等作用，甚至有抑制癌細胞生長的效果。

患者根據建議調整飲食後，不僅10年來腎癌未復發，連過去困擾多年的泌尿道感染次數也明顯下降。

