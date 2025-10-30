腎細胞癌無症狀、易忽略，口服小分子標靶藥物合併免疫治療提升治療成效，泌尿專科醫師圖文解說
「那是一位60多歲女士，因為容易疲倦、食慾不振、全身不適等症狀到醫院檢查，結果發現腎臟有顆約5公分大的腫瘤。」臺北醫學大學附設醫院泌尿科葉劭德醫師表示，「由於高度懷疑為惡性腫瘤，在經過討論後患者決定接受根治性腎臟切除術及淋巴結廓清。」
病理報告證實為腎細胞癌且有淋巴結轉移，所以在術後開始使用口服小分子標靶藥物（TKI）合併免疫治療。葉劭德醫師說，經過治療後，患者的食慾改善，體重也漸漸回升，目前仍持續在追蹤治療。
腎細胞癌（renal cell carcinoma）是成年人最常見的腎臟惡性腫瘤，早期大多沒有症狀，患者通常是在健檢或因其他疾病進行電腦斷層、超音波等檢查時意外發現。葉劭德醫師說，隨著病情進展，患者可能出現血尿、腹痛、腹脹、發燒、體重減輕、容易疲倦等症狀，等到出現相關症狀時，往往已經比較晚期。
懷疑罹患腎細胞癌時，醫師會安排電腦斷層或磁振造影，評估腫瘤的位置與特徵。葉劭德醫師說，若影像學高度懷疑為腎細胞癌且腫瘤較小時，建議直接進行腎臟部分切除手術，避免切片導致癌細胞擴散，也可以保留大部分腎功能。
若腫瘤較大或懷疑有轉移，醫師會跟患者討論要直接做腎臟切除，還是先做腎臟腫瘤切片。葉劭德醫師說，經由病理檢查，才能確定診斷腎細胞癌。
臨床上會根據腫瘤大小、侵犯程度、淋巴轉移、遠端轉移來進行腎細胞癌分期。
第一期：腫瘤小於7公分且侷限在腎臟，無淋巴轉移，無遠端轉移。
第二期：腫瘤大於7公分且侷限在腎臟，無淋巴轉移，無遠端轉移。
第三期：腫瘤侵入主要靜脈，或侵入腎臟周遭組織但未超出腎臟筋膜（Gerota’s fascia），或有局部淋巴轉移。
第四期：腫瘤已超出腎臟筋膜（Gerota’s fascia），或侵犯腎上腺，或有遠端轉移。
早期腎細胞癌的治療以手術為主，若腫瘤較小且位置合適，一般會採用腎臟部分切除術，盡量保留腎功能。葉劭德醫師說，若腫瘤較大或位置無法部分切除，則考慮根治性腎臟切除術，並清除周邊淋巴結。
「最近有個患者是在健康檢查中意外發現右腎有顆約2公分的腫瘤，沒有任何症狀。進一步的影像檢查，也沒有發現遠端轉移。」葉劭德醫師說，「經過討論後，患者接受達文西輔助腎臟部分切除術，術後恢復相當良好。因為有及早發現、及早治療，應該會有不錯的預後。」
較晚期的腎細胞癌，必須使用全身性治療，不過若狀況許可，還是會建議動手術切除腫瘤，有助於提升全身性治療的成效[1]。葉劭德醫師說，患者可以在全身性治療前做腎臟切除，或是在接受全身性治療後，腫瘤已經縮小到穩定的狀態，再評估手術治療的可能性。
由於腎細胞癌對傳統化學治療藥物的反應較差，所以腎細胞癌的全身性治療以標靶治療與免疫治療為主。葉劭德醫師說，口服小分子標靶藥物（TKI）可抑制多種酪胺酸激酶，阻斷腫瘤生長訊號傳遞，發揮抑制腫瘤生長與血管新生的效果。免疫治療是使用針對PD-1、PD-L1等的免疫檢查點抑制劑。
我們體內的免疫細胞具有消滅癌細胞的能力，但是癌細胞會與免疫細胞的PD-1接合，使免疫細胞的功能受到抑制。利用免疫檢查點抑制劑，可避免癌細胞與免疫細胞的PD-1接合，免疫細胞便能辨識並毒殺癌細胞。
目前腎細胞癌的全身性治療，會合併使用標靶治療與免疫治療，結合不同的治療機轉，進一步提升治療成效。葉劭德醫師說，合併使用口服小分子標靶藥物（TKI）與免疫治療，可提升腫瘤完全消失的比例，延長疾病控制時間，增加患者的整體存活期。患者要與醫師密切配合，才能達到較佳的治療成效。
參考資料：
[1] Mathieu R, Pignot G, Ingles A, Crepel M, Bigot P, Bernhard JC, Joly F, Guy L, Ravaud A, Azzouzi AR, Gravis G, Chevreau C, Zini L, Lang H, Pfister C, Lechevallier E, Fais PO, Berger J, Vayleux B, Roupret M, Audenet F, Descazeaud A, Rigaud J, Machiels JP, Staehler M, Salomon L, Ferriere JM, Kleinclauss F, Bensalah K, Patard JJ. Nephrectomy improves overall survival in patients with metastatic renal cell carcinoma in cases of favorable MSKCC or ECOG prognostic features. Urol Oncol. 2015 Aug;33(8):339.e9-15. doi: 10.1016/j.urolonc.2015.05.014. Epub 2015 Jun 16. PMID: 26087971.
