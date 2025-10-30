腎細胞癌無症狀、易忽略，口服小分子標靶藥物合併免疫治療提升治療成效，泌尿專科醫師圖文解說

「那是一位60多歲女士，因為容易疲倦、食慾不振、全身不適等症狀到醫院檢查，結果發現腎臟有顆約5公分大的腫瘤。」臺北醫學大學附設醫院泌尿科葉劭德醫師表示，「由於高度懷疑為惡性腫瘤，在經過討論後患者決定接受根治性腎臟切除術及淋巴結廓清。」

病理報告證實為腎細胞癌且有淋巴結轉移，所以在術後開始使用口服小分子標靶藥物（TKI）合併免疫治療。葉劭德醫師說，經過治療後，患者的食慾改善，體重也漸漸回升，目前仍持續在追蹤治療。

腎細胞癌（renal cell carcinoma）是成年人最常見的腎臟惡性腫瘤，早期大多沒有症狀，患者通常是在健檢或因其他疾病進行電腦斷層、超音波等檢查時意外發現。葉劭德醫師說，隨著病情進展，患者可能出現血尿、腹痛、腹脹、發燒、體重減輕、容易疲倦等症狀，等到出現相關症狀時，往往已經比較晚期。

最常見的腎臟惡性腫瘤腎細胞癌

懷疑罹患腎細胞癌時，醫師會安排電腦斷層或磁振造影，評估腫瘤的位置與特徵。葉劭德醫師說，若影像學高度懷疑為腎細胞癌且腫瘤較小時，建議直接進行腎臟部分切除手術，避免切片導致癌細胞擴散，也可以保留大部分腎功能。

若腫瘤較大或懷疑有轉移，醫師會跟患者討論要直接做腎臟切除，還是先做腎臟腫瘤切片。葉劭德醫師說，經由病理檢查，才能確定診斷腎細胞癌。

臨床上會根據腫瘤大小、侵犯程度、淋巴轉移、遠端轉移來進行腎細胞癌分期。

第一期：腫瘤小於7公分且侷限在腎臟，無淋巴轉移，無遠端轉移。

第二期：腫瘤大於7公分且侷限在腎臟，無淋巴轉移，無遠端轉移。

第三期：腫瘤侵入主要靜脈，或侵入腎臟周遭組織但未超出腎臟筋膜（Gerota’s fascia），或有局部淋巴轉移。

第四期：腫瘤已超出腎臟筋膜（Gerota’s fascia），或侵犯腎上腺，或有遠端轉移。

腎細胞癌的分期

早期腎細胞癌的治療以手術為主，若腫瘤較小且位置合適，一般會採用腎臟部分切除術，盡量保留腎功能。葉劭德醫師說，若腫瘤較大或位置無法部分切除，則考慮根治性腎臟切除術，並清除周邊淋巴結。

「最近有個患者是在健康檢查中意外發現右腎有顆約2公分的腫瘤，沒有任何症狀。進一步的影像檢查，也沒有發現遠端轉移。」葉劭德醫師說，「經過討論後，患者接受達文西輔助腎臟部分切除術，術後恢復相當良好。因為有及早發現、及早治療，應該會有不錯的預後。」

較晚期的腎細胞癌，必須使用全身性治療，不過若狀況許可，還是會建議動手術切除腫瘤，有助於提升全身性治療的成效[1]。葉劭德醫師說，患者可以在全身性治療前做腎臟切除，或是在接受全身性治療後，腫瘤已經縮小到穩定的狀態，再評估手術治療的可能性。

由於腎細胞癌對傳統化學治療藥物的反應較差，所以腎細胞癌的全身性治療以標靶治療與免疫治療為主。葉劭德醫師說，口服小分子標靶藥物（TKI）可抑制多種酪胺酸激酶，阻斷腫瘤生長訊號傳遞，發揮抑制腫瘤生長與血管新生的效果。免疫治療是使用針對PD-1、PD-L1等的免疫檢查點抑制劑。

腎細胞癌治療策略

我們體內的免疫細胞具有消滅癌細胞的能力，但是癌細胞會與免疫細胞的PD-1接合，使免疫細胞的功能受到抑制。利用免疫檢查點抑制劑，可避免癌細胞與免疫細胞的PD-1接合，免疫細胞便能辨識並毒殺癌細胞。

目前腎細胞癌的全身性治療，會合併使用標靶治療與免疫治療，結合不同的治療機轉，進一步提升治療成效。葉劭德醫師說，合併使用口服小分子標靶藥物（TKI）與免疫治療，可提升腫瘤完全消失的比例，延長疾病控制時間，增加患者的整體存活期。患者要與醫師密切配合，才能達到較佳的治療成效。

筆記重點整理

