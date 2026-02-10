腎結石不痛才恐怖！她突休克「腎臟化膿」 醫揭4招不長石：更要補鈣

記者鄭玉如／台北報導

腎結石不痛不代表結石消失。營養醫學專家劉博仁分享，一名患者長期有腎結石問題，卻一直沒有解決，某次突然休克被送進急診，檢查發現，結石阻塞輸尿管，導致嚴重的腎積水，甚至發生「腎膿瘍」。他對此列出4招不長結石的方法，包括補充足量的鈣、每天喝2500mL的水分、限制鹽與精製糖的攝取量。

劉博仁在臉書粉專表示，一名長期有腎結石的患者，因平時「不怎麼痛」而未多加留意，某天突然休克送進急診。經電腦斷層檢查發現，結石阻塞輸尿管，導致嚴重腎積水，蓄積的尿液也變成細菌培養皿，使腎臟發生「腎膿瘍」，也就是俗稱的腎臟化膿。而這不只是結石問題，還是一場隨時可能引發敗血症的急症。

劉博仁解釋，當結石卡在輸尿管重要位置時，尿液無法順利排出，細菌如大腸桿菌或變形桿菌就會在局部大量繁殖，可能造成阻塞，甚至感染性結石，臨床上有一種「磷酸銨鎂結石」，專門在感染環境下生長，長得極快且巨大，是腎膿瘍最常見的元兇。此外，最讓人困擾的還是佔75%以上的「草酸鈣結石」。

劉博仁表示，許多人認為「結石」是「鈣」吃太多，其實是醫學上最大誤區，結石形成原因，包括「高尿鈉」，攝取過多鹽分，把鈣從尿液擠出來；還有「高動物蛋白」，讓尿液變酸，降低有助於保護的「檸檬酸」濃度；以及「高草酸飲食」，攝取過多菠菜、甜菜、濃茶、堅果、巧克力，且腸道沒能及時瓦解它；最後是「維生素C濫用」，每日若超過2000mg以上，不過是否會增加結石機會，仍要看體質。

劉博仁分享「不長石」生活方法，首先是「補充足量的鈣」，飲食中攝取鈣質（如豆腐、豆干），讓鈣在腸道與草酸結合，最後隨糞便排出，草酸才不會進入血液、跑到腎臟；每天攝取2500mL的水分；每天擠一點新鮮檸檬汁兌水喝，有助於防止結晶形成；並限制高鹽與精製糖，高糖與高鈉都會干擾鈣質的重吸收，增加尿鈣。

