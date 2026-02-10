腎結石嚴重恐引發敗血症！注意維生素C濫用 醫師解密曝4幕後黑手

劉博仁醫師今po文，提到結石形成的4大幕後黑手，其中就包含維生素C濫用。（示意圖，取自pexels）

過去許多人對於「腎結石」有錯誤的觀念，認為吃豆腐會增加結石的機會，但其實攝取豆腐、豆干這類富含鈣質的食物後，反而可以讓鈣跟草酸在腸道結合，最後隨糞便排出，「草酸就不會進入血液、跑到腎臟。」營養功能醫學專家劉博仁醫師今（10）日po文，提到結石形成的4大幕後黑手，其中就包含維生素C濫用，因每日若超過2000 mg以上，代謝後的草酸產量會激增，「但是不見得會增加結石的機會，還是要看體質。」

醫師劉博仁今於臉書po文，提到最近在臨床上遇到一位令人心疼的病人。病患長期知道自己有腎結石，但因「不怎麼痛」就沒放在心上。直到突然休克被送進急診，電腦斷層一照發現，結石阻塞輸尿管，導致嚴重的腎積水，更糟糕的是，蓄積的尿液變成了細菌的培養皿，整個腎臟已經發生「腎膿瘍」，也就是俗稱的腎臟化膿。「這不只是石頭的問題，這是一場隨時可能引發敗血症的急症。」

劉博仁補充提到，上述情況為感染性結石（磷酸銨鎂結石），但最困擾大家的是占75%以上的「草酸鈣結石」。很多人以為「石頭」就是「鈣」吃太多，這其實是醫學上最大的誤區。結石形成真正的幕後黑手其實有4種，像是「高尿鈉」鹽分吃太重，會把鈣從尿液擠出來；「高動物蛋白」讓尿液變酸，且降低了保護神「檸檬酸」的濃度；「高草酸飲食」菠菜、甜菜、濃茶、堅果、巧克力吃太多，且腸道沒能及時瓦解它；「維生素C濫用」每日若超過2000 mg以上，代謝後的草酸產量會激增，但是不見得會增加結石的機會，還是要看體質。

劉博仁更分享自己「不長石」的4種生活處方箋，首先，補充足量的鈣，因在餐中攝取鈣質（如豆腐、豆干），讓鈣在「腸道」就跟草酸結合，最後隨糞便排出，草酸就不會進入血液、跑到腎臟；每天2500 mL的水分，因水分是最好的溶劑；檸檬酸是結石剋星，每天擠一點新鮮檸檬汁兌水喝，。檸檬酸會跟草酸競爭鈣離子，防止結晶形成；限制高鹽與精製糖，高糖與高鈉都會干擾鈣質的重吸收，增加尿鈣。

