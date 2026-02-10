腎結石拖延未治竟害「腎臟化膿」醫籲：喝水、補鈣是關鍵

一位患者長期知道有腎結石但因不太痛而未處理，直到突然休克送急診。檢查發現結石阻塞輸尿管導致腎積水，蓄積尿液成為細菌培養皿，整個腎臟已化膿，隨時可能引發敗血症。

營養功能醫學專家劉博仁說明，當結石卡住使尿液無法流動，大腸桿菌或變形桿菌就會滋生。臨床上有種磷酸銨鎂結石專門在感染環境下生長，呈鹿角狀且長得極快，是腎膿瘍最常見元兇。

針對佔75%以上的草酸鈣結石，劉博仁指出真正原因包括高尿鈉、高動物蛋白、高草酸飲食及維生素C濫用。高鹽分會把鈣從尿液擠出，高動物蛋白讓尿液變酸，菠菜、甜菜、濃茶、堅果、巧克力等高草酸食物若攝取過多又無法分解就易形成結石。維生素C每日若超過2000毫克以上，代謝後的草酸產量會激增。

廣告 廣告

劉博仁提到，2025年8月《Science》期刊發表的研究帶來新契機。Weston Whitaker團隊開發出工程益生菌Phocaeicola vulgatus，經改造後專門以草酸為食，能在腸道內將草酸瓦解。研究設計了紫菜多醣控制機制，患者補充特定多醣時細菌開始工作，停止補充後細菌自動消失。初期臨床實驗顯示受試者尿液草酸濃度平均下降27%。

腎結石引發腎膿瘍是嚴重警訊，反覆結石體質反映腸道菌相與代謝平衡狀況。（示意圖／photo AC）

在技術普及前，劉博仁建議採取正確飲食策略。他強調不要限制鈣質，應在餐中攝取豆腐、豆干等含鈣食物，讓鈣在腸道與草酸結合後隨糞便排出。每天應攝取2500毫升水分，確保尿液呈清澈淡黃色。每天擠新鮮檸檬汁兌水飲用，檸檬酸會與草酸競爭鈣離子防止結晶。同時應限制高鹽與精製糖，因高糖與高鈉會干擾鈣質重吸收。

劉博仁提醒，腎結石引發腎膿瘍是嚴重警訊，反覆結石體質反映腸道菌相與代謝平衡狀況。未來醫學透過調整腸道微環境預防腎臟病變已成現實，但目前仍在等待最後臨床結果。

延伸閱讀

台南前消防局長涉收賄160萬 貪污罪起訴移審台南地院

血流成泊！陸黑診所駭人「放血療法」 稱放掉100ml可排邪氣

竹市「Rody跳跳馬」現身紅綠燈 可愛造型萌翻街頭