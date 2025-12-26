腎結石會遺傳！久坐、憋尿…別讓壞習慣複製家族病，避開4大地雷食物，天天吃1水果降風險
許多人直到痛到無法站直，才知道自己其實早就是高風險族群！尤其愛憋尿、久坐、只喝茶不喝水，這些生活習慣都會悄悄拉高腎臟負擔。
先了解腎結石怎麼形成，再看看自己是不是高危險群，最後再學會怎麼吃，才能真正把風險降到最低……
腎結石是怎麼形成的？
當尿液中某些物質濃度過高，超過尿液能溶解的能力，就會開始一點一滴形成硬邦邦的沉積物，久了就變成大家熟知的「結石」。
最常見的是「草酸鈣結石」約佔75%，除此之外也可能出現「磷酸鈣結石、胱胺酸結石、尿酸結石」。
當結石卡住尿路時，就會出現劇烈疼痛，甚至伴隨噁心或血尿。
腎結石高風險群
1、自以為喝夠水
當喝水量不足時，尿液濃度會大幅上升，鈣與草酸與尿酸都會更容易聚集並形成結晶，久而久之就可能發展成腎結石。
2、久坐、愛憋尿
長時間久坐讓尿液停留在膀胱的時間變長，細菌容易滋生，也會讓結晶物質累積。常常憋尿會使尿液過度濃縮，結石形成機率大增。
3、肥胖代謝異常
肥胖容易影響腎臟功能，也會造成尿酸代謝不穩定，使體內酸鹼環境改變。
這些狀態都會讓結晶更容易在腎臟累積，因此代謝症候群族群也屬於高風險族群之一。
4、家族遺傳者
如果家族中有人曾經有腎結石，自己的風險就會比一般人更高。
因為遺傳可能影響體質與代謝方式，加上生活習慣相似，也更容易重複相同問題。
調整日常飲食習慣，結石風險明顯下降
這樣吃，降低腎結石風險：
1、多喝水
每天建議至少喝到2000～3000cc。
喝水能讓尿液保持清澈、稀釋度高。這樣草酸、鈣、尿酸等物質就不會在濃縮環境中沉積，也就比較不會形成一顆顆結晶。
如果本身流汗量大、常運動，或者在夏天就要主動再補充更多水，才能避免尿液過於濃縮。
2、吃夠鈣質
很多人誤以為鈣吃太多會得腎結石，其實每日要攝取約1000mg鈣質。
鈣在腸道中會與草酸結合，讓草酸「被一起排掉」不會大量被吸收，也就能讓尿液中的草酸濃度降低，這樣自然能減少草酸鈣結石形成。
牛奶、小魚乾、豆製品，良好補鈣來源
1、補充檸檬酸
檸檬、柳橙等水果含有天然檸檬酸，能幫助尿液維持比較不易結晶的環境，也能抑制草酸與鈣形成結晶。
因此天天吃點柑橘類水果，可作為日常防護措施之一 。
2、多吃蔬果
蔬果中的鉀、鎂、檸檬酸，都能讓尿液的酸鹼度維持在比較穩定的範圍，減少結晶在腎臟沉積的機會。
同時也能促進代謝，讓尿路環境更不利於結石累積。
飲食中要避免的地雷
以下這些食物類型，太常吃會讓腎臟壓力加倍：
1、高草酸食物：菠菜、巧克力、堅果、濃茶、咖啡等
草酸含量偏高的食物一旦吃得太多，就很容易在尿液中累積。
草酸會與鈣結合變成草酸鈣，而草酸鈣就是最常見的結石類型。如果平常本來就喝水少，或是容易憋尿，這類食物就要更注意份量。
2、避免高劑量維他命C（ >1000mg／天）
大量維生素C在體內代謝後，會轉換成草酸。長期大量補充會讓尿液中的草酸明顯升高，因此不要長期 >1000mg／天。
如果日常已經有吃水果、蔬菜，大多數人其實不需要高劑量額外補充。
3、高鈉食物、加工食品
如加工肉類、醃漬品、重口味湯類，鈉含量高會造成尿鈣排出增加。尿鈣越多，就越容易形成結晶。
加工食品中也常含磷酸鹽、亞硝酸鹽等添加物，會增加腎臟代謝負擔，讓風險更高，外食族更要特別留意這一點。
想預防腎結石，調整飲水量與飲食真的非常關鍵。
日常只要把握幾個原則，就能大幅降低結石找上門的風險，一起從今天開始守護腎臟健康吧！
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
(本文獲「高敏敏營養師」授權轉載，原文刊載於此）
更多幸福熟齡文章
她40歲後暴肥，連XL衣服都緊繃…「超商111飲食法」半年瘦7kg、體脂降8%，三餐菜單公開
早餐戒吃1食物，半年狂瘦7公斤！給少吃卻瘦不下來的你…胃腸科名醫：改變2習慣，速消脂肪肝 -
比地瓜更厲害！名中醫：多吃10種「黏黏食物」清腸道、顧心血管、打擊癌細胞
其他人也在看
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 123
很多人都煮錯！泡麵「煮太久＝喝糖水」醫揭10大雷點
生活中心／吳宜庭報導泡麵長年被視為台灣人的「國民美食」，是深夜解飢的首選，但若食用方式不當，恐對健康造成負擔。腎臟科醫師洪永祥在主播黃倩萍臉書影片表示，許多人煮泡麵時喜歡追求軟爛口感，卻忽略煮太久會讓澱粉過度糊化，使血糖上升速度大幅加快，如同直接喝糖水。他指出，澱粉類食物烹煮時間越長，升糖指數越高，長期下來恐增加胰島素負擔，提高糖尿病與脂肪堆積風險，建議泡麵烹煮時間控制在約3分鐘，保留Q彈口感，且有助於穩定血糖。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 4
更年期女性必吃「這3種魚」！促進循環、情緒不再暴走 專家大讚激推
進入更年期後，不少女性會同時感受到身體與情緒上的變化與不適。面對這段轉換期，雖然單靠飲食無法解決所有問題，但透過攝取有助於調整生理機能的營養素，確實能成為支持健康的重要一環。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」指出，魚類脂肪含量相對低，卻富含優質蛋白質與多種關鍵營養素，即使正在留意體態或飲食清淡，也能安心攝取。以下就整理出3種特別適合更年期女性食用的當季魚類。 更年期常見的不適有哪些？ 更年期的不適，主要與女性荷爾蒙分泌快速下降有關。每個人的感受不盡相同，常見狀況包括：容易疲倦、頭暈不適、情緒起伏大、容易煩躁或心情低落、自律神經失衡，出現怕冷、循環變差等情形此外，工作與家庭壓力等外在因素，也可能讓不適感更加明顯，因此從生活型態、壓力調適到飲食營養，多面向調整相當重要。 有助支持更年期健康的3種魚類 1、秋刀魚秋刀魚富含Omega-3脂肪酸，包括EPA與 DHA。•有助於情緒穩定與精神調節•可促進血液循環，支持身體溫度調節更年期因荷爾蒙變化，自律神經較不穩定，部分女性容易感到手腳冰冷、循環不佳，而Omega-3脂肪酸有助於改善這類狀況。由於Omega-3脂肪酸不耐高溫，建議以生食或常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
日吃5顆雞蛋「連續4個月」 85歲翁膽固醇不變、蛋白質增加！
一名85歲日本老翁因氣色不佳、行動不穩就醫，經檢查發現血液中白蛋白數值僅有3.6g/dL，遠低於正常值。在醫師建議下，老翁每日食用5顆雞蛋持續4個月後，不僅精神氣色煥然一新，白蛋白數值更提升至4.5g/dL。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
小腹怎麼都瘦不下來？研究證實「碳水這樣吃」肚子變平、代謝變快
肚子怎麼瘦都瘦不下來，難道真的是基因的錯？不少人為腹部脂肪苦惱，其實問題不只在吃太多，而是吃得不對。醫師指出，與其天天節食，不如聰明安排「高、中、低碳日」的碳水循環，才能破解小腹脂肪卡關的困境。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
「斷骨增高術」原是想改變人生的選擇，卻讓一些中國年輕人陷入長期病痛與維權困境。有人出現踝關節神經損傷、長短腿和行走疼痛；...世界日報World Journal ・ 15 小時前 ・ 6
蔡依林45歲狀態太神！不只9點半睡覺，親曝「瘦身關鍵習慣」網驚：根本自律天花板
45歲的蔡依林，真的不是在開玩笑的凍齡等級。最近她在限動曝光自己的健康餐，再度掀起討論，網友只想問一句：怎麼可以這麼自律？她這幾年不只飲食乾淨，還提倡9點半睡覺、荷爾蒙飲食法，把「變瘦、變年輕」變成一女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 4
泡麵控注意！醫揭「糊化地雷」：煮太久如喝糖水 三招守住腎臟健康
泡麵因其快速、便利與多樣的風味，被視為台灣人的「國民美食」。然而，這項便利美食若食用方式不當，恐成為健康隱形殺手。腎臟科名醫洪永祥特別示警，許多人煮泡麵時習慣追求「軟爛口感」，卻不知這會加速澱粉糊化，讓血糖飆升速度宛如直接「喝糖水」；此外，若將泡麵當作深夜消遣，更可能讓腎臟在修復期超載負荷。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
早餐吃包子饅頭會胖嗎？吃對順序就不怕血糖飆升，營養師揭２大地雷組合
現代人生活忙碌，饅頭、包子因便利性成為許多上班族的早餐首選，然而這些精緻澱粉食物卻可能成為血糖控制的隱形殺手。對於需要管理血糖或體重的民眾而言，如何聰明享用這些傳統美食，避免造成血糖劇烈波動，已成為健食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 4
糖尿病怎麼吃才不惡化？醫曝避開5類食物、補對5種營養 3習慣助控血糖
糖尿病治療不只靠吃藥。醫師馮傑森（Jason Fung）指出，控制血糖關鍵在於減少胰島素波動，建議避開澱粉、甜食與加工食品等5類食物，並多攝取蔬菜、優質蛋白質與好油脂，同時透過飯後散步、間歇性斷食等習慣改善代謝、穩定血糖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
澱粉別亂戒！研究：中年吃「這碳水」健康長壽機率增近4成
近年來，「低碳飲食」或「生酮飲食」蔚為風潮，許多人為了減重對碳水化合物避之唯恐不及。然而，一項發表於權威醫學期刊《美國醫學會雜誌網絡開放版》（JAMA Network Open）的最新研究指出，並非所有碳水化合物都是壞東西。事實上，中年時期若能攝取足夠的「優質碳水化合物」，不僅能延緩衰老，更能顯著提自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
甩肉18公斤逆轉脂肪肝！肝膽名醫梁程超：少吃多動沒用，「半醣飲食＋7分鐘運動」是關鍵
許多人覺得自己「沒有不舒服」就代表很健康，但「脂肪肝」往往就是這樣在無聲無息中惡化。行健大直健康管理診所院長梁程超分享，他在45歲時身體出現警訊：體重高達84公斤、身體質量指數（BMI）28，達肥胖等級，超音波檢查顯示有中度脂肪肝。靠著親身實踐「半糖飲食」及合適的運動策略，梁程超成功減重18公斤，脂......詳全文良醫健康網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
59歲女星罹癌「暴瘦15kg」 醫：恐是長期急著吃泡麵釀禍！
59歲女星許允禎（허윤정）是韓國80年代知名的玉女演員，曾榮獲百想藝術大賞、MBC演技大賞。她24日上節目時透露，其實2020年被診斷罹患食道癌，切除了24公分的食道，讓全場震驚，還說當時就算吃喜歡的食物也猶如嚼蠟，幾個月內就暴瘦15公斤。回顧過去的飲食習慣，猜測是長期一口氣吃掉熱騰騰的泡麵導致生病。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
吃5年垃圾食物「心臟衰竭亡」！少女腸道竟抽7公升積液
國際中心／楊佩怡報導印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一起引發社會關注的少女病逝案。就讀高二的16歲少女阿哈娜（Ahana）在本月21日於全印度醫學科學學院（AIIMS）不幸去世。事後家屬聲稱死因是「長期食用垃圾食物導致腸道感染」，此說法因具衝擊性在網路上迅速傳開，引發廣泛恐慌。然而，院方與醫學專家隨後出面澄清，該說法並無科學根據。民視 ・ 1 天前 ・ 11
40歲女手臂壯一圈！醫驚：不是二頭肌
[NOWnews今日新聞]一名40歲的女性近半年來覺得左手臂越來越粗，原以為是長期抱孩子、做家務導致肌肉變結實，沒想到手臂外側逐漸像是練出「二頭肌」，尺寸比右手大上一圈，「宛如大力水手」，連穿長袖衣服...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 2
60歲男怕三高「菜都水煮、幾乎不碰肉」腦袋卻變鈍！ 醫曝1警訊：讓大腦乾枯
不少人為了預防三高，長期奉行少油、清淡的飲食方式，但這樣真的對身體有益嗎？營養醫學專家劉博仁指出，臨床上反而越來越常見中高齡族群因過度避免油脂，出現記憶力下滑、專注力不佳、整天昏沉的「腦霧」狀況，他強調，關鍵不在於少吃油，而是「油要吃對」。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
花生「換成這樣吃」反有助減重！專家揭真正原因 對便祕也有用
「花生」雖然名稱中帶有「堅果」，實際上屬於豆類。許多人對花生的印象是熱量偏高，但其實花生富含膳食纖維與鎂，對於維持腸道環境、支持體態管理相當有幫助。日本網站「tsuyaplus.jp」分享，花生直接食用當然不錯，若改以花生醬的形式攝取，對身體調整的幫助還可能更加明顯。 為什麼花生有助於體態管理？ 2個關鍵原因 1、膳食纖維豐富，有助腸道健康花生所含的膳食纖維量，與核桃、大豆相近，其中又以不溶性膳食纖維為主。對於平時食量較少、排便不順，或蔬菜攝取不足的人來說，是不錯的營養來源。不溶性膳食纖維在腸道中會吸水膨脹，可刺激腸壁、促進腸道蠕動，有助於維持順暢。不過需要注意的是，一次攝取過量反而可能引起不適，因此仍建議適量食用。 2、鎂含量高，支持醣類與脂質的正常代謝鎂具有幫助腸道保留水分的作用，在臨床上也常被作為調整腸道狀態的成分使用，可支持順暢的消化運作。此外，鎂還能協助提升胰島素的作用效率。胰島素負責將飲食中的醣類轉換為能量，同時也與脂質儲存機制有關。當胰島素運作不順時，多餘的醣類較容易轉為脂質累積；而鎂的參與，有助於讓醣類更順利被運用為能量。同時，鎂也被認為具有與脂質結合、使吸收速度較為平常春月刊 ・ 1 天前 ・ 5
28歲就骨鬆！工程師骨齡像老人 醫揭「4大壞習慣」釀禍
骨質疏鬆並非老人專利！骨鬆專科主治醫師吳政誼分享，一名28歲工程師長期加班、久坐、三餐外食，每天3杯咖啡，健檢發現她的骨密度比同齡人低約20%，之後透過營養與運動改善，骨密度已回升。吳政誼分享「5大骨鬆警訊」，若出現身高變矮、肌力下降，建議及早就醫。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
台菜最強配料竟是抗癌聖品！營養師曝5大好處
生活中心／杜子心報導最近逛市場的人可能都有感覺，青蔥又便宜又漂亮，一大把50元就能帶回家。正值秋冬產季，蔥不只產量多、味道也特別鮮甜。營養師陳冠蓉就指出，當季食材營養價值最高，現在正是吃蔥的黃金時機。她分享，自己買回一大捆蔥後，會分成不同用途保存，有的切成蔥末冷凍，早餐加進蔬菜烘蛋；有的炒成鹹香蔥油裝罐，拌菜、拌麵都很方便；剩下的則切段包進肉裡做成蔥肉捲，一次變化出多種料理，既省錢又實用。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
昔鉛中毒腦損40%！前台中議長張宏年逝 醫揭3類食物排鉛毒
前台中市議長張宏年驚傳辭世，享壽73歲。據了解，張宏年之子張彥彤12/16清晨向警方報案表示，早上要叫父親起床吃早餐，卻發現父親叫喚不醒，身體冰冷，已無生命跡象。張宏年2020年揭發盛唐中醫鉛中毒事件健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2