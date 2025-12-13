腎結石會遺傳！「4類人」高危險群 愛喝茶、久坐都中鏢

健康中心／楊惟甯報導

根據統計，台灣每10人就有1人是腎結石患者，且男性發生率約為女性的兩倍。腎結石一旦發作，常出現背部、側腹或下腹劇烈疼痛，部分患者還會合併血尿、排尿困難，甚至噁心嘔吐。營養師高敏敏提醒，腎結石不只是生活習慣造成，而是「真的會遺傳」，若本身又踩到高風險行為，更容易在不知不覺中讓結石越長越大。

腎結石怎麼形成？

腎結石多半是尿液中某些物質「過度濃縮」的結果，當草酸、鈣、尿酸等成分濃度超過尿液能溶解的極限，便會逐漸沉積成結晶，長時間累積後形成結石。其中以草酸鈣結石最常見，約占所有腎結石的七成以上。由於初期結石體積小、症狀不明顯，許多人直到結石卡住尿路、痛到冒冷汗，才驚覺自己早已是高風險族群。

4大腎結石高危險族群

對此，高敏敏點名四大腎結石高危險族群，提醒民眾自我檢視是否早已「中鏢」：

一、自以為喝夠水

當喝水量不足時，尿液濃度會大幅上升，鈣與草酸與尿酸都會更容易聚集並形成結晶，久而久之就可能發展成腎結石。

二、久坐、愛憋尿

長時間久坐讓尿液停留在膀胱的時間變長，細菌容易滋生，也會讓結晶物質累積。常常憋尿會使尿液過度濃縮，結石形成機率大增。

三、肥胖、代謝異常

肥胖容易影響腎臟功能，也會造成尿酸代謝不穩定，使體內酸鹼環境改變。這些狀態都會讓結晶更容易在腎臟累積，因此代謝症候群族群也屬於高風險族群之一。

四、家族遺傳者

如果家族中有人曾經有腎結石，自己的風險就會比一般人更高。因為遺傳可能影響體質與代謝方式，加上生活習慣相似，更容易重複相同問題。只要調整日常飲食習慣，結石風險真的能明顯下降。

愛喝濃茶、以茶代水都會讓腎臟負擔升高。（圖／翻攝自高敏敏營養師臉書）

如何降低腎結石風險？

若想要降低腎結石風險，關鍵則在於日常調整。高敏敏建議，成人每日應攝取約2000至3000c.c.水分，透過足量喝水稀釋尿液，避免結晶形成；同時別刻意減少鈣質攝取，每天約1000毫克鈣質反而能在腸道與草酸結合，降低草酸被吸收的比例。此外，適度補充富含檸檬酸的水果，如檸檬、柳橙，有助於抑制結晶生成；多吃蔬果則能幫助維持尿液酸鹼平衡，讓腎臟代謝環境更健康。

腎結石飲食地雷

不過，飲食中也有不少「地雷」需特別留意。高草酸食物如菠菜、巧克力、堅果、濃茶、咖啡，若攝取過量，容易增加草酸鈣結石風險；高劑量維生素C（每日超過1000毫克）在體內代謝後會轉化為草酸，長期補充反而適得其反；此外，高鈉與加工食品會促進尿鈣排出，加重腎臟負擔。

腎結石症狀有哪些？

腎結石的症狀會依結石大小、位置不同而有所差異，小顆結石在初期可能幾乎沒有明顯不適，容易被忽略；但一旦結石移動或卡住尿路，症狀往往來得又急又痛。常見腎結石症狀包括：

背部、腰側或下腹部劇烈疼痛：疼痛多呈現陣發性，可能從腰部一路延伸到下腹或鼠蹊部，嚴重時讓人無法站直、坐立難安。

血尿：尿液呈現粉紅色、紅色或茶色，代表結石摩擦泌尿道造成出血。

排尿疼痛或排尿困難：結石接近膀胱或尿道時，可能出現尿痛、尿急，甚至尿量變少。

頻尿、急尿感：即使尿量不多，仍反覆想上廁所。

噁心、嘔吐：劇烈疼痛可能刺激腸胃，引發噁心不適。

發燒、畏寒（較少見）：若合併泌尿道感染，可能出現發燒。

若出現劇烈疼痛合併血尿、發燒或排尿困難，切勿自行忍耐，應盡快就醫檢查，以免延誤治療、引發感染或腎臟損傷。

高敏敏也提醒，腎結石並非一夕形成，只要及早調整喝水量與飲食習慣，多數人都能有效降低復發與初次發生的風險，別等到痛到站不直，才開始重視腎臟健康。

