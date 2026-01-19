腎臟名醫拒吃3食物 油炸臭豆腐竟比清蒸更健康

腎臟科醫師江守山在健康節目中透露，他會拒吃清蒸臭豆腐、花生粉、豆科植物等三種食物，其中臭豆腐若要食用，他僅選擇油炸方式，原因在於清蒸溫度不足以消滅致命毒素。

臭豆腐屬於發酵較為雜亂的產品，容易內含黃麴毒素及赭麴毒素。 （示意圖／Pixabay）

江守山說明，臭豆腐屬於發酵較為雜亂的產品，容易內含黃麴毒素及赭麴毒素。他指出，黃麴毒素會傷肝，赭麴毒素則傷腎，其中黃麴毒素毒性極為強烈，極少的劑量就可致命，而且還是一級致癌物。

關於烹調方式的選擇，江守山表示，油炸過程高達攝氏280度，可去除黃麴毒素，但清蒸只能達100度，無法去除此毒素。他強調「所以，我只吃油炸臭豆腐，絕對不吃清蒸臭豆腐」。

針對有人質疑油炸會導致油品劣變、酸敗等危害健康的問題，江守山回應，這些傷害遠低於黃麴毒素對人體的毒害。因此當他想要吃臭豆腐時，只吃油炸臭豆腐，絕不碰清蒸臭豆腐。

「豆科植物」是連續採收性植物，農民種植時，噴灑農藥的種類、頻率高，以致於農藥殘留的不合格率居高不下。 （示意圖／Pixabay）

至於不吃花生粉的原因，江守山說明，花生粉大多是被電腦選粒機淘汰的花生所製成，加上容易長黴，因此滋生黃麴毒素，花生粉在黃麴毒素檢驗的不及格率向來很高。

江守山也提到「豆科植物」是連續採收性植物，農民種植時，噴灑農藥的種類、頻率高，以致於農藥殘留的不合格率居高不下，這也是他選擇不食用的原因之一。

