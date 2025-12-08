腎臟壞掉就是吃太鹹？醫揭最可怕因素 外食7大類超NG

劉博仁醫師指出，腎臟出問題不一定是吃太鹹的關係，示警三高（血糖、血壓、血脂）控制不佳，其中糖尿病腎病是全世界最常見的腎衰竭原因。（示意圖／Pixabay）

國內慢性腎臟病患者逐年攀升，醫界更不斷提醒「腎臟病沒有痛感、卻會默默惡化」。營養功能醫學專家醫師劉博仁指出，有患者從腎臟病第三期惡化到第四期，強調許多人誤以為只要「少鹽」就能護腎，但真正的腎臟殺手，其實是台灣常見卻最容易被忽略的三高「血糖、血壓、血脂」，並透露台灣外食文化，有7大NG飲食習慣。

劉博仁醫師日前在臉書粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，他的一名患者三年前腎功能就已下降，他曾花大量時間叮嚀要多喝水、少吃加工品、外食避免高鈉、高磷、高鉀食物，並戒掉手搖飲。然而患者因工作繁忙，飲食習慣完全沒改善，直到上個星期再度回診時，病情已惡化到第四期，整個人明顯焦慮，才開始正視問題。

因為患者的狀況，劉博仁醫師決定讓更多人意識到「腎臟正在承受什麼」。劉博仁指出，慢性腎臟病不像感冒會痛、會發作，而是悄悄損傷腎絲球並逐漸硬化。「真正每天都在傷害腎臟的，是控制不良的血糖、血壓與血脂」，高血糖會讓腎絲球承受過度濾壓逐漸硬掉；高血壓則像強力水柱衝擊細小血管，使腎臟灌流下降；而高血脂則會讓腎臟微血管動脈硬化，血流像被掐住一般愈來愈少。

除了三高之外，台灣外食文化更是腎臟疾病的隱形推手。劉博仁醫師點名滷味、鹹酥雞、火鍋料、便利商店便當、鍋燒意麵、泡麵、燒烤、韓式料理類等，大多含大量鈉、磷酸鹽；加工肉類如香腸、火腿、熱狗和貢丸，則是高鈉和高磷酸鹽；手搖飲與奶茶則因高糖與奶精中的無機磷，使腎臟負擔倍增。更讓人意想不到的是，海帶、昆布、地瓜葉等高鉀食物，對腎臟第四期患者甚至可能造成心律不整。

劉博仁醫師也強調，台灣人普遍喝水不足，是最常見卻最容易被忽略的腎臟風險，「很多人一整天只喝500至800 c.c.，以為『我也不會暈、不會渴，應該沒問題』，但腎臟在做的是『濃縮血液』的工作：喝太少水就像要它在污濁的水裡過濾垃圾。」並提醒，一般人每天需1500至2000 c.c.水分，慢性腎臟病患者則需依醫師建議調整。

「腎臟不能只靠醫生。」劉博仁醫師告訴患者，真正保護腎臟的核心包括，控制血糖、血壓、血脂，並避開高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食，搭配足夠水分。他提醒，腎臟病不是突然變嚴重，而是每天累積而來，「腎臟不會痛，但後悔是真的會痛。」最後他也呼籲大眾，健康不能拖延，每一口飲食都是保護腎臟的最好時機。

