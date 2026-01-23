腎臟病不用戒咖啡！醫曝「黃金杯數」：結石風險降低31％

生活中心／張尚辰報導

不少腎臟病患者常憂心「有腎臟病是不是就該戒咖啡？」對此，家醫科醫師李思賢指出，咖啡在腎臟醫學界的評價早已翻轉，只要正確飲用，咖啡不但不是腎臟的敵人，甚至可能成為「護腎」的健康飲品。

李思賢今（23）日在臉書粉專發文表示，過去常認為咖啡因會升高血壓、加重腎臟負擔，但研究顯示並非如此。根據追蹤超過1.4萬人的研究發現，與不喝咖啡者相比，規律飲用咖啡的人反而有較低的腎臟損傷風險，推測與咖啡中富含的抗氧化物質有關，有助於減少發炎與氧化壓力。

廣告 廣告

針對「喝咖啡會造成腎結石」的迷思，李思賢也澄清，黑咖啡屬於低草酸飲品，且研究顯示咖啡攝取量較高者，腎結石風險反而降低約26%至31%。這與咖啡的利尿效果能增加尿量、稀釋結晶物質有關。

此外，對糖尿病患者而言，咖啡可能還有額外益處。研究指出，每天飲用兩杯以上咖啡的糖尿病患者，其腎功能惡化風險顯著較低，可能有助延緩糖尿病腎病變的發生。

不過，李思賢也提醒，真正需要注意的不是咖啡本身，而是添加物。三合一咖啡或奶精常含有高吸收率的無機磷，可能加重腎臟負擔；大量牛奶也可能導致磷、鉀攝取過多，對晚期腎臟病患者較不利。

李思賢建議，一般健康成人或早期腎臟病患者，每天1至3杯黑咖啡屬於安全且可能有益的範圍；若為慢性腎臟病晚期或透析患者，則應限制至每日1杯，並諮詢醫師評估，只要喝對方式，咖啡也能成為守護腎臟健康的一份助力。

更多三立新聞網報導

不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎

小心胃癌！營養師曝「這3類食物」比辣椒更傷 1族群千萬別吃

早起喉嚨痛！醫揭「2大元凶」 示警：恐和肥胖有關

「百年名店鳳梨酥」進軍加拿大好市多！超甜價格曝光 網驚：比台灣便宜

