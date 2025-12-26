腎臟病患少吃蛋白質對嗎？營養師：過度限制恐致營養不良、加速腎功能惡化

許多慢性腎臟病患者，擔心攝取過多蛋白質造成負擔，於是不敢吃肉、不敢吃豆製品，甚至一餐只配白飯和燙青菜，結果卻是體力愈來愈差、肌肉流失、生活品質下降。台安醫院營養師陳君婷指出，飲食控制得宜，確實能降低尿毒素、減少腎臟負擔、延緩腎功能惡化；但過度限制，反而會提高營養不良與死亡風險。關鍵不是「吃不吃」，而是「怎麼吃」。

熱量一定要夠，避免「蛋白質－能量耗損」

在限制蛋白質的同時，熱量不足是腎臟病最常被忽略的陷阱。陳君婷說明，長期蛋白質與熱量攝取不足，會導致：

肌肉流失

慢性發炎加劇

氧化壓力上升

甚至出現惡病質

這樣蛋白質與能量一起耗損，不只影響體力，更被視為慢性腎臟病重要的死亡預測因子之一。

飲食中怎麼補熱量？

油脂類：

燙青菜、涼拌菜別只吃「清水味」，可加入橄欖油、亞麻籽油等植物性油脂，每餐約 1–2 茶匙，提高熱量密度。

醣類（碳水化合物）：

可選擇米飯、麵食等全穀雜糧，或依醫囑使用低蛋白澱粉（如冬粉、米粉、粄條）作為熱量來源。

蛋白質要限量，「植物性蛋白」有優勢

慢性腎臟病飲食建議中，蛋白質並非完全不能吃，而是需要限量且吃對來源。一般建議為每公斤體重 0.6–0.8 克蛋白質（實際量需由醫師或營養師評估），且至少 50% 來自優質蛋白質。

近年研究與臨床建議也指出，在低蛋白飲食策略下，嘗試以植物性蛋白質為主，對腎臟健康有多項好處。

為什麼植物性蛋白較友善？

1.尿毒素產生較少，減輕腎臟負擔

植物性蛋白相較動物性蛋白，代謝後產生的尿毒素較少，有助延緩腎功能惡化。

２.有助磷控制

動物性蛋白中的磷吸收率高達 80–100%；

植物性磷多以植酸型態存在，吸收率僅約 10–30%，能降低高磷血症風險。

３.增加膳食纖維，改善腸道與慢性發炎

豆類、全穀類不只提供蛋白質，也能改善腸道菌相，減少尿毒素生成，並有助預防心血管併發症。

４.有助改善心血管健康

慢性腎臟病患者心血管死亡率偏高，減少動物性蛋白與飽和脂肪攝取，有助改善心血管健康、降低相關風險

陳君婷補充，黃豆蛋白雖會經嘌呤代謝產生尿酸，但其中的大豆異黃酮可抑制尿酸生成、促進排泄，適量攝取黃豆與豆製品，並不會明顯增加尿酸累積風險。

磷、鉀控制不是靠「不吃」，而是吃法

1.少加工、多天然

加工食品中的無機磷吸收率接近 100%，又常伴隨高鈉、防腐劑與人工添加物，應盡量避免。

像是加工海鮮、罐頭魚、培根、冷凍丸類，都是腎友地雷。

2.留意高磷食材

乳製品中的磷吸收率高，且不易被磷結合劑結合，營養師建議腎友應避免鮮乳、優酪乳、冰淇淋等。

3.尿量少於 1000 ml，要特別小心鉀

尿量下降時，排鉀能力變差，需避免：

菜湯、肉汁

蔬果汁

中藥湯、雞精

生菜、水果過量

4.烹調技巧，比忌口更重要

透過切碎、浸泡、水煮，可大幅降低食物中的磷與鉀：

蔬菜磷可減少約 51%

豆類約 48%

肉類約 38%

營養師建議：

蔬菜先燙後拌油

肉類先煮後再料理

少喝湯、少拌飯

這些做法能在不犧牲蛋白質的情況下，幫助控制磷鉀攝取。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

