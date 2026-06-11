腎臟病患用AI生成減肥菜單 營養師一看崩潰：照著吃會洗腎
現在AI科技方便，很多人會找AI解決問題，但AI的回答真的能夠盡信嗎？有一名在醫院工作的營養師分享，一名腎臟病患者回診，稱為了減肥，竟使用ChatGPT生成菜單，沒想到菜單上面的蛋白質攝取量過多，讓他直言「照著吃就會去洗腎，提醒腎臟病、糖尿病及三高患者，不要隨便用AI指令生成菜單，有需求請找營養師或醫生。
一名在醫院工作的營養師在Threads上發文分享，表示有一名腎臟病患者回診時告訴他最近正準備減肥，並請ChatGPT幫他生成菜單，他檢視了菜單內容，上面標示早餐要攝取水煮蛋2顆+豆漿400c.c.、午餐糙米飯1碗+水煮雞胸肉200g+燙青菜1碗，直呼「照著吃就會去洗腎」，並指雞胸肉200g已經是5份蛋白質的份量，對腎臟病患者來說已經達到一日上限，更遑論早餐的豆漿和水煮蛋也同樣是蛋白質。
該名營養師表示，腎臟病、糖尿病及三高患者，千萬不要擅自使用AI生成菜單，因為只要指令漏了一些健康背景資料，AI就有可能錯誤生成出危害健康的菜單，如果有任何需要，千萬要到診間找醫生或營養師協助。
貼文曝光引發網友議論，有網友分享自己使用的案例，「要把需求說清楚，因為AI沒有你的病歷，只憑著你下達的指令給予回覆，如果它了解你的身體狀況、運動情形、三餐飲食，AI是可以結合你先前的問題做額外提醒的」。
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