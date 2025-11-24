腎臟病患福音？研究揭「乳鐵蛋白」可延緩病況

慢性腎臟病是全球重大公共衛生問題，患者常伴隨糖尿病、高血壓與血脂異常等併發症。一項研究指出，乳鐵蛋白因其抗氧化及抗發炎特性，可能對慢性腎臟病患者帶來保護作用。

研究指出，慢性腎臟病患者體內容易產生過多活性氧，來源包括粒線體、內質網及外來毒素等。（示意圖／Pixabay）

根據2024年6月發表於《抗氧化物》(Antioxidants)期刊的綜述文章《Potentials of Natural Antioxidants in Reducing Inflammation and Oxidative Stress in Chronic Kidney Disease》，發炎與氧化壓力是慢性腎臟病進展的核心病理機制。分子生物學專家黃琇琴博士表示，許多患者常詢問腎臟病是否能食用乳鐵蛋白，此研究正好提供了科學依據。

研究指出，慢性腎臟病患者體內容易產生過多活性氧(ROS)，來源包括粒線體、內質網及外來毒素等。由於腎臟代謝活性高，特別容易受到ROS傷害，進而引發發炎路徑、纖維化路徑及細胞凋亡路徑等一系列病理變化。

雖然傳統藥物如降血脂藥(Statins)、糖尿病用藥(Metformin)、升糖素樣胜肽(GLP-1 agonists)等對慢性腎臟病有一定保護作用，但仍無法完全阻止疾病進展。因此，研究人員開始關注天然抗氧化劑的潛力。

乳鐵蛋白具有抗氧化、抗發炎、免疫調節能力，可透過螯合鐵離子、抑制細胞激素釋放，可能延緩慢性腎臟病進展。（圖／Photo AC）

「乳鐵蛋白具有抗氧化、抗發炎、免疫調節能力，可透過螯合鐵離子、抑制細胞激素釋放，可能延緩慢性腎臟病進展。」黃琇琴博士解釋道。除乳鐵蛋白外，研究也提到錦葵草、粗皮靈芝及靈芝等天然物質同樣具有抗氧化潛力。

該研究結論指出，乳鐵蛋白的抗發炎和抗氧化功效已獲科學界一致認可，作為保健的營養補充劑具有正面效應。黃琇琴博士強調，未來若能完成劑量、安全性與長期效果的臨床驗證，結合傳統藥物與天然物質，有望形成更完整的慢性腎臟病治療策略。

