腎臟病防治基金會兒童創意繪畫比賽 學童創作點亮健康意識

孩子用畫筆打造「腎臟超級英雄」

「原來腎臟每天都在幫我們工作！」這是今年許多參賽小朋友在創作後的共同心聲。2025第十屆「讓愛興腎」兒童創意繪畫比賽以「我心中的腎臟超級英雄」為主題，共吸引近兩百件投稿。孩子們用豐富的色彩、想像力與故事描繪出心目中的腎臟英雄，讓健康教育以更活潑、貼近生活的方式走進家庭。

腎臟病防治基金會（後簡稱腎基會）營運長吳苡璉表示，今年作品呈現極高水準，也展現不同年齡層對腎臟功能的創意詮釋。孩子們透過繪畫理解腎臟負責的任務，包括排除身體廢物、製造尿液、調節水分與電解質、維持血壓以及協助紅血球生成等重要功能，並轉化成多位超級英雄與情境。

圖/2025第十屆「讓愛興腎」兒童創意繪畫比賽得獎者與獎狀合照

腎臟化身消防員、忍者 一同守護腎臟健康

孩子們將腎臟比擬成消防員、忍者、機器人或齊天大聖等形象，象徵腎臟是日夜過濾廢物、守護身體的重要角色，創意十足、畫面動感強烈。



圖/中年級組第三名作品《淨化之戰：腎臟英雄出擊》以腎臟英雄化身消防員清除身體廢物生動呈現護腎的意象。

相片膠捲呈現健康生活 寓意明確、故事性強

除了人物形象比喻之外，低年級冠軍作品以相片膠卷呈現健康生活習慣，每一格影像都記錄著邁向「興腎冠軍寶座」的關鍵秘密，讓保護腎臟這件事變得更為立體，能吸引觀賞者進入情境，一同穿梭這趟旅程。



圖/低年級組第一名得獎作品《興腎冠軍寶座》表達「自己就是守護腎臟的超級英雄」。

闖關旅程表達日常行為選擇的影響 讓防治觀念更貼近生活

喝水、飲食習慣皆為日常中微不足道的行為，但卻是維持腎臟健康的重要關鍵。孩子透過創作把這些選擇放大且具象化，能一眼理解健康如何從生活中實踐，而不是遙遠的專業名詞。



圖/低年級組第二名得獎作品《愛腎超人闖關去》以腎臟超人闖關情節呈現健康與不健康生活習慣的對比，寓意清晰有趣。

在童年種下預防的種子 把健康帶回家

腎基會指出，孩子和家長對腎臟功能有許多好奇與不了解之處，但是透過繪畫活動，孩子們能主動思考「為什麼要保護腎臟」，並將健康意識帶回家庭。此外，腎基會例行舉辦的「腎力學堂」線上課程，今年在臺灣阿斯特捷利康（臺灣AZ )的支持下，已有近四千名學童參與，提前在幼年時期建立護腎與預防觀念。未來腎基會將持續透過教育活動、社區講座與親子互動推廣護腎觀念，陪伴更多家庭一起守護健康。

想要觀賞更多精采的孩童創意作品，請上腎臟病防治基金會官網。



本文授權轉載自《優活健康網》