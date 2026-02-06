腎臟病防治基金會推動兒童腎臟病衛教 攜手臺灣AZ合力組裝教材箱送進校園 陪伴學童建立預防觀念

根據統計，國小學童過重及肥胖盛行率高達27.1%，這群孩子未來將是糖尿病、高血壓及腎臟病的高風險族群。為了讓預防觀念真正走進校園，財團法人腎臟病防治基金會(後簡稱腎基會)與長期公益夥伴臺灣阿斯特捷利康(後簡稱臺灣AZ)再次攜手，於日前舉辦「腎力學堂」志工日，邀請企業志工一同回顧過去三年共同推動兒童腎臟病衛教的合作成果，並親手包裝即將寄往全臺國小的衛教教材箱，將艱澀的醫學知識化為一份份生動有趣的學習禮物。

圖/包裝現場像是流水線一樣，井然有序的分工

包的不只是教材 更是守護孩子的承諾

活動當天最核心的任務，便是將這一學期即將發送至學校的「2026腎力學堂線上課程」教材進行分裝與打包。臺灣AZ志工於包裝過程中仔細核對清單內容，確保每一份教材完整無缺，讓老師能順利進行教學。

這份看似簡單的教材包，蘊含了腎基會多年的衛教心血。為了讓國小四至六年級的學童能輕鬆吸收知識，《腎力寶典》收錄了朗朗上口的「胖唐老鴨熱 心要痛死焉」口訣，幫助學生記住腎臟病十大高危險族群；還特別設計了「六大類食物分類貼紙」，讓學生在動手貼貼紙的遊戲過程中，學會分辨食物類別；以及健康密碼「85210」，提醒孩子規律且健康的生活是護腎的不二法門。



圖/每個人負責一種教材清點數量，很快一下午就包了將近三千份的衛教包

從遊戲中體驗教育 志工化身「身體守門員」

除了靜態的教材包裝，活動也安排了動態體驗，讓平時忙於工作的臺灣AZ夥伴親身感受腎基會寓教於樂的教學理念。了解線上課程、繪畫比賽及夏令營如何影響數千個家庭後，志工們接著挑戰了「身體守門員」舞蹈與「腎者為王大富翁」遊戲。

透過在地墊上前進、答題、完成挑戰，志工們親身感受孩子如何在遊戲中學習健康生活以及腎臟保健知識。這種「玩中學」的模式，正是腎基會推動兒童衛教的核心特色，也讓參與的志工深刻體會到，原來嚴肅的健康議題，可以透過如此活潑的方式傳遞給下一代。



圖/將課程中的線上大富翁實體化，讓志工體驗小朋友如何在遊戲中學習



圖/骰骰子後抽籤問答，正確回答腎臟相關知識才能前進

持續深化影響力 讓健康意識遍地開花

腎基會自2014年起推動兒童腎臟健康教育，期望在國小播下注重健康意識的種子。近年因應數位化趨勢轉型為線上課程，至今已累計服務逾萬名學童。

腎基會表示將持續優化教材內容，深化孩子對腎臟健康的理解，並串聯更多社會力量，讓正確的健康觀念不只停留在課堂，更能成為孩子在成長過程中逐一實踐的日常，共同為台灣下一代的腎臟健康，打下更穩固的基礎。



圖/腎基會x臺灣AZ志工日活動圓滿結束



本文授權轉載自《優活健康網》