腎臟病高盛行 SOP標準化雙指標篩檢落實

（中央社記者陳婕翎台北25日電）台灣慢性腎臟病盛行率高，醫界與政府聯手推出首份可直接套用SOP，強調風險導向篩檢與標準化診斷流程，提醒診斷應以腎絲球量與尿白蛋白檢驗，雙管齊下，及早辨識高風險族群。

台灣平均每8名成人便有1人受慢性腎臟病影響，卻僅約1成患者實際知曉自身病況，許多人腎功能明顯惡化才被發現，形成隱性卻龐大健康危機。健保署攜手5大醫學會推首份「可直接照做」腎病臨床照護標準作業程序（SOP），翻轉理論式指南，今天舉行發布記者會。

慢性腎臟病（CKD）是台灣主要的公共衛生挑戰，預計至2027年將影響超過300萬人。台灣醫界與政府單位透過正式共識程序逐條審查、討論並表決每項建議，最終共通過10項建議，其中9項同意比例超過9成，屬強烈共識，1項達成共識，同意比例逾7成。

整體架構著重於風險導向與分齡篩檢策略、以估計腎絲球過濾率（eGFR）搭配尿白蛋白檢驗的診斷方式，及使用風險分類系統進行分期。台灣腎臟醫學會監事邱怡文說，腎臟是負責過濾的器官，「量」與「質」都需要兼顧。eGFR主要用來掌握腎絲球數量，是反映腎臟「量」的指標。

尿白蛋白檢測則是「質」的指標，邱怡文說，正常尿液中不應出現蛋白質，一旦檢出蛋白，就代表腎臟的過濾品質可能出問題。接著再利用這兩項數值進行風險分級，現在許多健檢單位會以此方式向民眾說明風險，多數受檢者都會得到分級結果，有助預測病程、設計個人化預防策略。

即使被發現腎健康亮黃燈，如今依然有反轉機會，健保署署長陳亮妤表示，腎病整合照護已在臨床看到具體成效，透析患者總數下降，且加入共照制度患者10年內洗腎風險是未加入者的1/10，及早發現、早期介入，才能減少共病發生、降低死亡率，延長健康餘命，提高生活品質。

預防勝於治療，台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟分享了腎病風險因子口訣是「胖唐老鴨（胖糖老壓）心脂蛋藥痛史菸」，包含肥胖、高血糖、65歲以上、心臟血管疾病、高血脂、蛋白尿、長期使用非類固醇消炎止痛藥、痛風、家族有腎臟病史與抽菸等，具任何風險因子者應每年篩。

國健署長沈靜芬表示，台灣下修成人健檢年齡至30歲、強化腎功能篩檢項目、以及社區及基層積極推動腎病識能等，以提升民眾慢性腎臟病風險意識與自我管理，腎病可以透過生活型態管理，均衡飲食、適當攝取水分、戒菸、運動、定期量血壓等都是護腎妙招。（編輯：李亨山）1141125