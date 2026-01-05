腎臟發霉了！他每天喝黑咖啡養生 囤「受潮豆」害腎衰竭

腎臟科醫師洪永祥近日警告，台灣潮濕氣候易使食物產生赭麴毒素，會專門攻擊腎臟。他分享一名50多歲患者因長期飲用受潮咖啡豆沖泡的咖啡，最終導致慢性腎衰竭五期。

腎臟科醫師洪永祥近日警告，台灣潮濕氣候易使食物產生赭麴毒素，會專門攻擊腎臟。（示意圖／Pixabay）

洪永祥在臉書專頁中發文指出，赭麴毒素A是由某些黴菌產生的天然毒素，常見於受潮的穀物、堅果、咖啡豆、乾果等。他引述發表在PubMed的醫學病例報告，一對農夫夫妻在清理長期受潮的穀倉後，太太出現噁心、倦怠、食慾不振，送醫檢查發現急性腎衰竭，追查原因是長時間吸入與接觸赭麴毒素A。世界衛生組織指出，黴菌毒素不只吃進去有問題，長期低劑量吸入或接觸也可能造成健康影響。

洪永祥分享門診案例，一名50多歲李姓患者是養生達人，不碰菸酒且每天晨跑，但喜歡在特價時買大袋裝咖啡豆回家囤積。去年底他發現尿液泡泡變多且久久不散，腳踝也開始水腫，某日跑步時突然暈倒送醫，檢查發現腎絲球過濾率掉到10以下，已是慢性腎衰竭五期。洪永祥表示，該患者沒有糖尿病、高血壓、痛風等會導致腎衰竭的疾病，最後鎖定他家櫥櫃裡已經變色卻捨不得丟的咖啡豆。

咖啡豆從採收、運送到儲存，只要有一環濕度超過18.5%，赭麴毒素就會蔓延。（示意圖／Pexels）

洪永祥解釋，赭麴毒素要超過280°C才會分解，咖啡再加熱最高也就100度，根本無法消除毒素。根據發表在《Toxins》期刊的研究，赭麴毒素具有極強的親腎性，進入身體後會專門往腎臟鑽，誘發嚴重的氧化壓力，破壞腎絲球的過濾膜。根據《Journal of Toxicology》的數據，赭麴毒素在人體的半衰期長達35到50天。

洪永祥說明，赭麴黴菌喜歡溫暖潮濕的環境，最適生長溫度約為25°C，濕度需高於18.5%，相對濕度大於85%時更易生長。醫學研究發現，赭麴毒素A會累積在腎臟細胞中，引發細胞發炎反應與纖維化，毒素誘發NLRP3發炎小體活化，造成細胞焦亡，並促進腎臟纖維化。

洪永祥列舉三大常見養生食品容易產生赭麴毒素。第三名是五穀粉與即溶燕麥，這種粉末狀物體極度容易吸水，一旦包裝夾鏈沒拉好或湯匙是濕的進去挖，整罐就會受潮。

洪永祥列舉三大常見養生食品容易產生赭麴毒素。第三名是五穀粉與即溶燕麥。（圖／Photo AC）

第二名是長輩最愛的乾貨糧倉，包括紅麴、堅果、乾豆等，紅麴如果發酵不當會產生橘黴素，與赭麴毒素同樣對腎臟有殺傷力。他提醒，櫥櫃深處放了一年的花生、薏仁、綠豆，甚至煮中藥剩下的乾貨，台灣濕度通常在80%以上，這些東西只要開封沒放冰箱，一個月內絕對長黴。

洪永祥強調，第一名是來源不明的低價咖啡豆。台灣人每人每年平均喝掉122杯咖啡，但咖啡豆從採收、運送到儲存，只要有一環濕度超過18.5%，赭麴毒素就會蔓延。最危險的是大包裝、無品牌、來源不明的廉價豆，已經磨好的咖啡粉受潮速度是豆子的10倍。

洪永祥建議五項預防措施，包括買食物不要貪便宜買大包裝、善用密封罐並放進冰箱、只要看到堅果外殼裂開或米粒變黑立刻丟棄、善用除濕機維持濕度在60%以下，以及環境定期除霉斑。

