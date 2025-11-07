腎虛快看！立冬補腎正當時 中醫師教一招辨陽、陰虛

今（7）日迎來二十四節氣中的「立冬」，象徵冬季正式展開。天氣逐漸轉涼，日夜溫差大，許多人開始進補。不過，開業中醫師李和蓁提醒，「春夏養陽、秋冬養陰」，冬季進補應依體質調整，避免過度燥熱；而心血管中心主任曾國翔也指出，冬季進補若油膩過量，恐讓血脂飆升、加重心血管負擔。

立冬後起居早睡晚起

立冬代表「陽氣潛藏、陰氣漸旺」，是調養腎氣的重要時節。李和蓁建議，起居作息應「早睡晚起」，避免夜間受寒；日常要特別注意頭部、頸部、足部三個容易受寒部位的保暖。而冬季是養腎的季節，適度熱敷腰部、進行太極、八段錦或瑜伽等運動，都能幫助溫養腎氣、促進血液循環。

「進補應區分體質，不宜一味重補。」李和蓁指出，若為「腎陽虛」體質，常見容易疲倦、怕冷、面色蒼白，可選擇羊肉、牛肉、蔥、薑、蒜、當歸等溫補食材；若是「腎陰虛」，多見於長期熬夜、口乾舌燥、睡不安穩者，宜選擇豬肉、鴨肉、山藥、蓮子、百合、黑棗、桑葚等平補食材。「陰陽平衡才是養生的重點，補錯反而會越補越燥。」

李和蓁提醒，若經常感覺疲倦、作息正常仍難恢復體力，可能是嚴重的腎虛，建議尋求中醫師協助調理。

近期氣溫驟降，李和蓁表示，臨床門診常見落枕、夜間抽筋患者，尤其長者更易受寒，因此提醒民眾睡前不要開窗太久，腳要蓋好，寢具也要逐步換季。

天氣變冷 注意心血管疾病

國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔則指出，冬季是心血管疾病好發期。根據衛福部國健署資料，國人血脂異常盛行率已達三成，但多數人無明顯症狀。氣溫下降使血管收縮、血壓上升，若再大量食用麻油雞、燒酒雞、羊肉爐等高脂料理，或活動量減少，對血管是「雙重壓力」。

曾國翔提醒，冬季進補應以少油少鹽、清淡高纖為原則，並搭配蔬菜與足夠水分。「許多人補得太油，血脂反而飆升。」曾國翔表示，真正的養生不只是補熱量，更要維持血脂平衡與血管健康，避免心肌梗塞、中風等風險。

曾國翔建議，冬季保健可從三方向著手：一是注意保暖，避免血管因低溫收縮；二是控制飲食，減少高油食物、維持高纖飲食；三是保持規律運動與良好作息，讓血液循環順暢。「聰明補冬、養心顧腎，讓身體在寒冬中維持平衡，才是真正的健康養生。」