腎衰不只因為吃太鹹！醫授「4撇步」遠離腎臟病

生活中心／尤乃妍報導

許多人認為腎臟保養就是「不要吃太鹹」，但除此之外，更重要的是血糖、血壓、血脂控制。營養功能醫學專家劉博仁醫師在臉書分享，一名患者確診腎臟病第3期後還是沒有改善愛外食、不喝水的生活習慣，等到3年後已經是第4期。其實只要從日常生活掌握「4大核心」，就能夠好好保護腎臟免於疾病。





腎臟壞掉不只因為「吃太鹹」 醫點名「3元凶」正在默默入侵！

炸物、加工食品中的「無機磷」吸收率極高，腎臟無法排出導致血磷上升，以及高鈉會引發水腫、高血壓增加腎臟負擔。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

醫學專家劉博仁醫師在臉書分享，要顧好腎臟，要注意血糖、血壓、血脂是真正的腎臟殺手。

控制血糖

血糖過高會讓腎臟微血管增厚、變硬、腎絲球承受過度濾過的壓力，最後導致腎絲球「疲乏、硬化、失能」。

控制血壓

血壓過高容易導致血管受損、內皮發炎、彈性下降、腎臟灌流變差。

控制血脂

血管越硬、越窄，腎臟得到的血流越少，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭。

避免高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食＋足夠喝水

盡量避免或少吃含高鈉、高鉀、無機磷等食物，如重鹹、重調味的滷味、鹹酥雞、火鍋料以及泡麵、鍋燒麵、便利商店便當、滷雞腿、三寶飯，或是手搖飲、奶茶等高糖飲料。同時確保喝水量，防止讓尿液濃縮，增加腎臟負擔、提高腎結石、感染機率、讓腎絲球長期處在壓力下。

只要掌握「控制血糖、控制血壓、控制血脂、避免高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食＋足夠喝水」四大核心，就能保障腎臟健康，免於疾病侵擾。

原文出處：腎臟壞掉不僅是因為「吃太鹹」 醫點名「3元凶」不顧恐腎衰罹慢性病！

