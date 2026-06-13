「腎」決定老得快不快？中醫解析腎氣與全身健康關鍵
你知道嗎？中醫的「腎」所掌管的範圍，遠比我們想像的還要廣，包括內分泌、代謝功能、呼吸系統、筋骨、頭髮、皮膚，甚至是聽覺問題……等， 都與「腎」息息相關。
古籍《素問‧上古天真論》就指出，女性7歲、男性8歲左右，因腎氣旺盛，促進身體各部位的發育成長；而當女性49歲、男性64歲左右，又因腎氣衰退而開始顯得衰老。由此可知，腎氣決定了人類的生老病死，若想要健康、老得慢，就必須要讓腎氣充足。
中醫認為「腎」為先天之本，既是藏精之所，也主骨生髓。人的腎氣足，則身強體健、活力充沛，倘若腎氣不足、體虛乏力，未老也會先衰。
中西醫論「腎」 大不同。中醫所講的心、肝、脾、肺、腎五臟是系統性的功能單位，與西醫解剖學上的臟器名稱雖然相同，但代表的意義卻不太一樣，也因此經常引起求診患者的誤會與不解。
西醫所說的「腎」，具體長在人體胸椎第12節與腰椎第2節間，腰部兩側的後方，宛如一對超級大蠶豆，成年人每枚腎長約11公分、重約150公克。現代醫學將腎臟歸屬於泌尿系統中，負責將人體多餘的水分過濾後形成尿液排出，維持體內水分和電解質平衡，而藉由排泄尿液，也將身體內的代謝廢物和有害物質過濾出來。同時，在尿液排泄過程中，腎臟還會藉由控制酸性和鹼性物質的排出量比例，來維持人體的酸鹼平衡。
FAQ
Q1：中醫說的「腎」和西醫的腎臟一樣嗎？
A：不完全相同。中醫的「腎」是功能系統概念，涵蓋生長、內分泌、代謝、骨骼與生殖等；西醫的腎臟則主要負責過濾血液、排除代謝廢物與維持體內水分與電解質平衡。
Q2：腎氣不足會出現哪些狀況？
A：中醫認為腎氣不足可能出現疲倦無力、腰膝痠軟、掉髮、耳鳴、記憶力下降或提早老化等表現。
Q3：為什麼說腎氣影響老化速度？
A：依《黃帝內經》觀點，腎氣主導生長與衰老，腎氣充足時身體機能旺盛，反之則容易出現衰老現象。
Q4：要如何養護腎氣？
A：中醫建議維持規律作息、避免過度勞累、均衡飲食與適度運動，有助於維持腎氣與整體健康。
Q5：現代醫學如何看腎臟功能？
A：西醫認為腎臟主要負責尿液生成、代謝廢物排除與體液平衡，是維持生命機能的重要器官之一。
（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·腎功能指數下降不一定是腎病惡化，醫揭：甲狀腺低下也可能影響eGFR
·「這些食物」吃多易長結石！1圖速看「腎結石飲食宜忌」 番薯、辣椒、紫葡萄上榜
其他人也在看
SpaceX股價市值開紅 特斯拉前董事提醒這事
[NOWNEWS今日新聞]知名富豪馬斯克（ElonMusk）旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX），已於當地時間12日正式掛牌上市，上市第一天股價即大漲19.22%，每股收在160.95...
美加墨世界盃》地主國加拿大首戰踢平波赫 收下隊史首個世界盃積分
2026世界盃B組賽事今（13）日在加拿大多倫多BMO球場登場，首次在主場迎來世界盃開幕戰的地主國加拿大隊，在43,002名球迷的注目下，與波士尼亞與赫塞哥維納激戰90分鐘後以1比1握手言和。波赫前鋒Jovo Lukic上半場率先頭槌破門，加拿大則靠替補上場的前鋒Cyle Larin下半場建功扳平比分，成功替地主隊搶下寶貴1分，也拿下隊史首個世界盃積分。
中職》台灣旅外選手36人是韓國數倍 洪一中：你真的很好再出去
日本、韓國高校畢業潛力股絕大多數從本國職棒起步，成熟後經由競標制度拿大聯盟合約，台灣近年來愈來愈多高中畢業選手旅外起步，但真正升上大聯盟的選手屈指可數，台鋼雄鷹總教練洪一中認為，「棒球人來講，我是覺得，你真的很好再出去，老實講不用急，很多高中囝仔心智還沒成熟，送出去未必是好事。」
傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病
美將伊朗民主人士驅逐至「中非」 律師驚呼：超級危險
美國政府近日將一名伊朗民主活動人士驅逐出境，但目的地卻是與其毫無關聯的「中非共和國」。律師痛批此舉「超級危險」，並擔憂當事人可能面臨被轉送回伊朗的致命風險，引發人權團體高度關注。
台股盤前／SpaceX上市狂飆19%！台積電期貨盤後上漲15元 台股續攻有戲
美伊和平協議傳出突破進展，加上SpaceX以史上最大IPO之姿掛牌首日飆漲逾19%，帶動美股四大指數全面收高，費城半導體指數上漲1.52%。在美股利多激勵下，台指期夜盤勁揚487點，台積電期貨盤後上漲15元，市場風險偏好快速回升，台股下週一（15）日有機會延續前一日強彈千點的反攻氣勢。
歐子喬全額獎學金赴美讀高中 媽媽發聲感謝：有機會能為國家效勞
記者陳立勳／台北報導新明國中15歲台灣與南非混血好手歐子喬今年畢業，選擇前往美國就讀高中，引起不少討論，將選擇前往美國就...
中職／連29.2局0失分ERA第1！蔣銲自認不是黑馬 喊郭天信守備有MLB水準
本季首度來台加盟中職的味全龍洋投蔣銲，本季以1.44自責分率在聯盟排名第一，不過他直呼不會用「黑馬」看待自己，甚至把好表現歸功隊友好守備，特別點名外野手郭天信，防守的實力絕對有大聯盟等級。
曾和傅子純結拜！王瞳獻唱〈城裡的月光〉哽咽哭了...「崩潰畫面」曝光
男星傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。王瞳日前和霸氣樂團登台演出，在郵輪上演唱〈城裡的月光〉獻給傅子純，感性說道：「我相信人生的道路上，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，一些無常就是無常，但我們可以用一顆勇敢的心坦然接受」，不過她唱到一半情緒潰堤，一度哭到唱不下去，讓全場陷入一陣鼻酸。宋亭誼報導
傳阿聯同意解凍數百億美元資金 換取伊朗停止攻擊
據《路透社》的獨家報導，這項尚未被媒體報導過的消息曝光之際，美伊之間旨在結束戰爭的更廣泛談判可能也已進入最後階段。外交人士表示，相關談判可能涉及釋放遭美國制裁凍結於海外銀行的數百億美元伊朗石油收入。2名區域消息人士向《路透社》表示，阿聯已同意釋放總計100億...
訪美吃癟怨民進黨搞的！「1關鍵」粉專酸爆鄭麗文：賴能指揮老美？
國民黨主席鄭麗文訪美行程受阻，原訂與美國官員的會面遭無預警取消。鄭麗文憤怒指控是民進黨在美國國會造謠，才導致其吃閉門羹。然而媒體揭露，美方取消行程主因疑為不滿其近期對台軍售的爭議言論。對此，臉書粉專「打馬悍將」發文狠酸，質疑賴清德難道已強大到能指揮美國？網友也紛紛湧入留言嘲諷鄭麗文「丟臉丟到國外」。此事件引發各界高度關注，也讓台美關係的互動與外交立場再度成為熱門討論話題。
中職／台新新光獅傳加盟！彭政閔喊樂觀其成 點新竹、屏東是潛在主場
中華職棒目前維持6隊規模，隨著近年整體環境持續成長，外界也關心未來是否有機會再增加新球隊。對此，中信兄弟二軍總教練彭政閔表示樂觀其成，認為只要有企業願意投入資源，增加球隊對整體環境是加分的。
G6出現 丁丁幫助伯朗彌補得分缺口 領航猿隊搶回台北客場第一勝
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】桃園璞園領航猿隊3大板凳丁恩迪、林正、譚傑龍終於有機會參加總冠軍賽了，領航
台股震盪又有韭菜翻車 上市櫃這3檔爆違約交割7034萬！
台股本周行情劇烈震盪，指數連日上沖下洗猶如搭乘雲霄飛車，不僅讓投資人心臟大顆，也引爆違約交割案件。證交所與櫃買中心昨（12）日共同揭露，共有7家券商通報欣興（3037）、新日興（3376）及旺矽（6223）等3檔個股發生違約交割，合計違約金額高達7034.4萬元。其中以新日興違約交割金額3051.3萬元最高，顯示在市場劇烈波動下，部分投資人資金調度已出現壓力。
美伊和平協議露曙光！德黑蘭自封贏家 川普盼數日內簽署
美國與伊朗週五釋出強烈訊號，雙方已就結束戰爭的和平協議文本達成共識。美國官員透露，華府預計將在未來幾天內簽署初步協議；然而，伊朗方面則高調宣稱，伊朗已在這場與美國的衝突中勝出。
BBU需求帶勁！「電池模組廠」下半年營運大躍進 法人喊價420元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受惠AI伺服器備援電池（BBU）需求強勁，電池模組廠順達（3211）於股東會上指出，今年營收可望維持雙位數成長，其中非IT業務...
SpaceX上市首日飆22%！馬斯克身價「超越台灣GDP」 成首位兆萬富翁
由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導的太空科技公司SpaceX於12日正式掛牌上市，首日交易表現亮眼，盤中股價一度飆升22%，衝上每股165美元高點，帶動公司市值強勢突破2兆美元大關。隨著持股價值大幅攀升，馬斯克的個人身價也一舉超越台灣及新加坡的國內生產毛額（GDP），成為史上首位身價突破1兆美元的超級富豪。
雞腿便當賣120元遭嫌貴！老闆「公開成本」反問：你覺得能賺多少？
近年來物價持續上漲，一份便當售價突破百元已逐漸成為常態。近日就有一名便當店業者表示，經常被顧客詢問為何一份雞腿便當要賣到120元。對此，他直接公開便當成本，並反問網友，「那你覺得一顆便當能賺多少呢？」貼文曝光後，引發熱烈討論。
小孟老師運勢／巨蟹座財運走強！3星座顧好錢包
生活中心／綜合報導今日是6月13日，清水孟揭密12星座運勢。整體來看，財運與事業表現呈現分歧，其中巨蟹座金流順暢、財運走強；天秤座則有進財機會，感情也有望升溫；水瓶座在工作上表現亮眼、容易獲得成就。不過，獅子座需特別留意詐騙風險，處女座與天蠍座則要避免衝動投資，以免影響財務狀況。
5月營收年增253%！「這半導體通路黑馬」挾記憶體題材法人看旺今年賺1股本 噴出4天登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠至上（8112）先前...