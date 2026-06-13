「腎」決定老得快不快？中醫解析腎氣與全身健康關鍵

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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你知道嗎？中醫的「腎」所掌管的範圍，遠比我們想像的還要廣，包括內分泌、代謝功能、呼吸系統、筋骨、頭髮、皮膚，甚至是聽覺問題……等， 都與「腎」息息相關。

古籍《素問‧上古天真論》就指出，女性7歲、男性8歲左右，因腎氣旺盛，促進身體各部位的發育成長；而當女性49歲、男性64歲左右，又因腎氣衰退而開始顯得衰老。由此可知，腎氣決定了人類的生老病死，若想要健康、老得慢，就必須要讓腎氣充足。

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中醫認為「腎」為先天之本，既是藏精之所，也主骨生髓。人的腎氣足，則身強體健、活力充沛，倘若腎氣不足、體虛乏力，未老也會先衰。

中西醫論「腎」 大不同。中醫所講的心、肝、脾、肺、腎五臟是系統性的功能單位，與西醫解剖學上的臟器名稱雖然相同，但代表的意義卻不太一樣，也因此經常引起求診患者的誤會與不解。

西醫所說的「腎」，具體長在人體胸椎第12節與腰椎第2節間，腰部兩側的後方，宛如一對超級大蠶豆，成年人每枚腎長約11公分、重約150公克。現代醫學將腎臟歸屬於泌尿系統中，負責將人體多餘的水分過濾後形成尿液排出，維持體內水分和電解質平衡，而藉由排泄尿液，也將身體內的代謝廢物和有害物質過濾出來。同時，在尿液排泄過程中，腎臟還會藉由控制酸性和鹼性物質的排出量比例，來維持人體的酸鹼平衡。

FAQ

Q1：中醫說的「腎」和西醫的腎臟一樣嗎？

A：不完全相同。中醫的「腎」是功能系統概念，涵蓋生長、內分泌、代謝、骨骼與生殖等；西醫的腎臟則主要負責過濾血液、排除代謝廢物與維持體內水分與電解質平衡。

Q2：腎氣不足會出現哪些狀況？

A：中醫認為腎氣不足可能出現疲倦無力、腰膝痠軟、掉髮、耳鳴、記憶力下降或提早老化等表現。

Q3：為什麼說腎氣影響老化速度？

A：依《黃帝內經》觀點，腎氣主導生長與衰老，腎氣充足時身體機能旺盛，反之則容易出現衰老現象。

Q4：要如何養護腎氣？

A：中醫建議維持規律作息、避免過度勞累、均衡飲食與適度運動，有助於維持腎氣與整體健康。

Q5：現代醫學如何看腎臟功能？

A：西醫認為腎臟主要負責尿液生成、代謝廢物排除與體液平衡，是維持生命機能的重要器官之一。

（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

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