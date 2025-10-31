「腎」重提醒！糖尿病潛伏無聲 別讓洗腎悄悄找上
腎臟病是近代社會中最常見且最容易被忽略的「沉默殺手」之一，根據台灣腎臟醫學會2025年的統計結果，有高達9成6的腎臟病病友沒有病識感，而且腎臟病有年輕化趨勢。花蓮慈濟醫院腎臟內科主治醫師鄧子聰表示，其實腎臟病這個沉默殺手還有一個帶頭大哥，就是同樣常常被忽略的糖尿病。
顧名思義，糖尿病的表現症狀就是尿裡面有糖，但其實最根本的原因是血糖過高，當血糖值過高，超過腎臟的回收能力時，多餘的糖分就會從尿液中排出，此現象稱為「糖尿」。鄧子聰醫師指出，想像一下假設腎臟一直泡在糖水裡面，當然會出現問題！所以，臨床上在治療腎臟病變的時候，除了定期追蹤腎功能與尿蛋白，控制血糖也是預防腎臟功能惡化的重點之一。
除了穩定血糖，要保護已經受損的腎臟，正確使用藥物是關鍵！鄧子聰醫師表示，目前治療糖尿病腎病變有「四大藥物支柱」：第一根支柱是「ACEI或ARB」，這類藥物可抑制腎素–血管張力素系統，降低腎小球壓力、減少蛋白尿，能降低腎臟負擔、延緩腎功能惡化，是傳統治療的基石。第二根支柱是SGLT2 抑制劑，這類口服藥不僅降血糖，更能直接保護心腎。研究證實可顯著降低腎功能下降、洗腎及心衰竭的風險，是目前糖尿病腎病變的核心治療選擇。第三根支柱是新型藥物Finerenone，能減少腎臟發炎與纖維化，在延緩腎病進展的同時，還可降低心肌梗塞與中風風險，兼具心腎保護效果。最後一根支柱就是俗稱「瘦瘦針」的 GLP-1 促效劑，雖然相較於前面三根支柱來說，腎臟保護效果較為間接，但對合併有肥胖、心血管疾病或血糖控制不佳的病友來說，除了幫助血糖管理與減重，目前初步發現有降低心血管疾病風險的作用，達到「心腎共護」的目標。
糖尿病造成的腎臟病變是長期累積的過程，許多病友在初期幾乎沒有明顯症狀，直到出現倦怠、腳踝腫脹或「泡泡尿」等症狀時，才驚覺腎功能早已受損。鄧子聰醫師強調，糖尿病腎病變的治療已邁入「四大藥物整合」時代，透過藥物的互補協同，有機會大幅延緩洗腎、降低心血管風險。鄧子聰醫師也提醒，每個人的狀況不同，一定要與醫師討論，共同制定個人化治療計畫，才能有效守護腎臟與心臟健康，並且所有藥物要在醫師評估下調整使用，切勿自行購買或停藥。
除了藥物之外，鄧子聰醫師表示，延緩腎功能惡化最有效、CP值最高的方式，就是保持良好的飲食與運動習慣。現代人飲食精緻、外食頻繁，大部分人遇到的營養問題會是過剩與失衡。鄧子聰醫師建議，在飲食方面可以選擇以天然的原形食物為主，減少加工食品攝取，避免增加腎臟負擔；而運動也不是一定要到健身房，例如餐後散步，就有助於維持血糖平穩，對於糖尿病病友來說尤為重要。
「醫師，吃了這個藥，是不是就要吃一輩子？」臨床上常會遇到民眾很害怕吃藥要吃一輩子，鄧子聰醫師分享，現代人大多都很願意吃保健食品或營養補充品，其實這些道理很相似，都是希望能讓身體更健康，所以，他常常跟病友分享，如果已經有糖尿病、高血壓或肥胖等代謝症候群困擾，知道這個藥物對身體有幫助的話，那就更應該要好好吃，也就是遵照醫療指示使用，搭配規律就醫，定期進行抽血與尿液檢查，才能有效治療腎臟病變、延緩腎臟功能退化，進而降低洗腎風險。
撰文／宋雨安；攝影／宋雨安、花蓮慈濟醫院
