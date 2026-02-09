腐敗尚未徹底清除！解放軍報： 一切聽從黨中央和習近平指揮

中共中央軍委機關報《解放軍報》於9日第6版刊登題為《政治上強是最根本的強》的評論文章，強調解放軍建設必須以政治為核心，並引用中共中央軍委主席習近平的相關言論，指出「政治性是軍隊的本質屬性」，軍隊建設應首先從政治層面切入。文章由大陸國防大學政治學院政治機關工作系主任任龍署名，詳細分析了解放軍在新時代所面臨的挑戰，並提出政治整訓的迫切需求。

解放軍報發文呼籲全軍一切聽從國家領導人習近平指揮。（資料照／翻攝大陸國防部官網）

文章指出，今年是「十五五」開局之年，也是實現解放軍建軍百年奮鬥目標的攻堅之年。當前，意識形態領域的較量日益激烈，解放軍必須依靠政治建軍，鞏固對黨的忠誠思想基礎。同時，腐敗存量尚未徹底清除，政治整訓成為剷除腐敗滋生土壤的必要手段。文章強調，解放軍作為執行中共政治任務的武裝集團，始終將「旗幟鮮明講政治」作為首要要求。

廣告 廣告

任龍在文章中指出，政治是否過硬，直接關乎黨的前途命運與事業的成敗。他提到，隨著世情、國情、黨情及軍情的深刻變化，中國共產黨面臨「四大考驗」與「四種危險」，包括長期執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗及外部環境考驗，以及精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險和消極腐敗危險。這些挑戰使得解放軍在政治層面面臨更加複雜的考驗。

中共中央軍委副主席張又俠日前涉貪被立案調查。（資料照／路透社）

文章進一步指出，政治能力是解放軍領導幹部的首要能力，並以「1」和「0」的關係形容政治能力與其他能力的相輔相成——政治能力是基礎，若政治能力出現短板，其他能力再強也無法可靠。文章還提到，解放軍的最高政治紀律與政治規矩，便是堅定不移地捍衛黨對軍隊的絕對領導，維護並落實軍委主席負責制，確保所有行動聽從黨中央、中央軍委及習近平的指揮。

任龍強調，廣大官兵尤其是領導幹部，必須切實維護政治紀律與政治規矩的權威性與嚴肅性，並旗幟鮮明地與一切不講政治的人和事作鬥爭，確保黨對人民軍隊的絕對領導，確保槍桿子永遠聽黨指揮。

延伸閱讀

高市率自民黨狂掃316席 石破茂警告「不代表可以為所欲為」

點名寶可夢、柯南！陸軍媒：警惕日本軍國主義在文體領域滲透

高市獲壓倒性勝利！盧秀燕恭賀：期待台日攜手面對全球挑戰