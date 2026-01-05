腦下垂體腫瘤不開顱 經鼻腔跨科手術

民眾罹患腦內腫瘤，最怕開顱手術，除了風險性高，也會影響外觀，不過您知道嗎，腦瘤分為好幾種，有一種類型叫做「腦下垂體腫瘤」，治療方式，不用開腦，因為它距離鼻腔非常近，醫師透過內視鏡，從鼻腔通道進入蝶竇，蝶竇距離腦下垂體不到10公分，經由神外與耳鼻喉科，跨科聯手，就能幫患者解決難題。

腦下垂體，位於大腦的底部，重量僅僅0.5克，身負重責大任，分泌多種激素，調控荷爾蒙平衡，當它出現腫瘤，可能會頭痛 壓迫視神經，造成視野缺損，又或是引發內分泌失調。

台中慈院神經醫學中心主任 林英超 ：「在1公分或8mm以下，我們稱它為微小的腫瘤，1公分以上是大的腫瘤，基本上，如果1公分以上，沒有功能，我們還是會建議手術，比較小的可以觀察。」

假如需要手術，不少民眾，會直接聯想到開顱手術，擔心風險性，與術後疤痕，現在醫學科技進步，腦下垂體腫瘤，可以不用開腦。

台中慈院耳鼻喉部鼻科主任 林忠青：「其實從鼻孔到腦下垂體，大概不到10公分，我們從鼻腔進去之後，會找到一個叫蝶竇，它就是一個房間，我們只要把房間這個門打開，接下來，房間裡面的屋頂上，就是腦下垂體。」

台中慈院神經醫學中心主任 林英超：「兩個人是一個團隊，到那個地方，變成是我們負責要去敲磚，把腦下垂體打開來，拿它的腫瘤。」

腦下垂體腫瘤，大約占所有腦瘤的十分之一，神經外科與耳鼻喉科醫師，跨科合作，精準移除腫瘤，術後恢復更快，鼻腔功能也不會受到影響。

