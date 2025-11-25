腦中風可怕的是，失能臥床多年才過世 林志豪醫師：改掉這習慣變健康、家人不擔心





演員吳朋奉因為腦中風離世，享年55歲，我們感到非常遺憾。腦中風雖然是十大死因之一，但通常不會立即致死，可怕的是會造成病患殘障、失能，且時間拖很久，影響生活品質。

我印象很深刻，在當住院醫師時，曾經有個病患，一位阿伯，因為中風來求診。那次中風導致他的右手動不了，當時我請阿伯把菸給戒掉，因為抽菸是造成中風最危險的因子之一，阿伯卻很生氣說「抽菸是我人生唯一的樂趣，要我戒菸等於是要了我的命」想當然，阿伯當然沒有戒菸。

一段時間後，阿伯又再次因為中風來求診，這次換左手不能動，現在兩手都不能動了，阿伯再也沒辦法抽菸。但腦中風可怕的是，阿伯並沒有立即死，而是失能臥床在安養院多年，最後才過世。

每次提到這個例子，都讓我十分感慨。醫生說的話，大家真的要好好聽進去啊！ 抽菸會增加中風、失智、頭痛的風險，很多病症的發生，是不可逆的。這次要來跟大家聊聊「抽菸」究竟是如何引發不同病症！

頭痛

抽菸時，菸中的有害物質會降低血液循環效率、也會影響腦神經健康，引發頭痛症狀。

中風

抽菸容易導致脂質代謝異常，使血液更濃稠，也會讓血管發炎或硬化，將提高得到中風的風險。

失智

抽菸會讓身體、血管處於慢性發炎狀態，並引起腦部退化，增加罹患失智症的風險。WHO曾發表聲明指出，抽菸者罹患失智症的風險比沒抽菸者高出四成五！

中風、罹患失智症，後續家人還得付出很大心力照顧！ 戒菸，除了讓自己變健康，也讓家人少為你擔心。

（本文獲「林志豪醫師 腦神經內科」粉絲團授權轉載，原文刊載於此）





