腦中風年奪上萬命！眼前突濛黑、單側無力是「小中風」警訊…腦神外權威邱仲慶：忽略8風險「它會再來」
根據衛福部統計，腦血管疾病長年位居國人十大死因之一，每年約有5至6萬人發生中風，其中1萬多人因此死亡。儘管它不是最致命，卻是造成國人失能的首要原因，不僅造成行動不便、甚至長期臥床，中風後還有四分之一的患者因此罹患血管性失智。
由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》，最新一集邀請到奇美醫院名譽院長、神經外科權威邱仲慶。
邱仲慶指出，中風是腦血管突然阻塞或破裂造成腦部缺血或出血，屬於急症，必須立即識別與處置。尤其是許多人輕忽「短暫性腦缺血」的身體警訊，若「突然視力喪失」或「單側肢體無力」，即使能在24小時內緩解，仍要就醫追蹤並改善危險因子，否則「中風還是會再來！」
腦血管疾病長年盤據國人十大死因第2至4名，每年約有5至6萬人發生中風，其中1萬多人因此死亡。奇美醫院名譽院長、神經外科權威邱仲慶指出，腦血管疾病跟我們的生活習慣有關，所謂的「三高」——高血壓、高血脂、高血糖都是肇因。
中風可大致分為3種形式：
●缺血性中風：約占8成，主要因動脈阻塞或血栓形成造成腦部缺血；成因與生活型態相關，如「三高」就是誘發中風的重要危險因子。
「血流不通、血管被塞住就是缺血。多半是動脈硬化導致血管變窄、形成血栓，或血塊從心臟跑到腦裡去。」
●出血性中風：約占2成，俗稱「斷腦筋」；長期高血壓或血管異常會形成微小動脈瘤，一旦血壓升高或血管壁受損，就可能突然破裂，導致腦內大量出血，死亡率相當高。
●蛛網膜下腔出血：位於腦膜間血管破裂，這類出血往往沒有預兆，平時沒有症狀，一旦破裂就可能造成嚴重後果。
「如果動脈瘤破掉，整個蜘蛛網膜下腔都會是血，腦壓會瞬間升高，有時候人當場就昏倒，來不及救。」
邱仲慶提醒，不論是缺血或出血，中風都要爭取時間治療，「越快打通血管，越有機會恢復。」
高風險族群：年齡、男性、家族史
中風的發生率隨年齡增加而明顯升高。邱仲慶指出，65歲時中風風險約為一般成年人2倍，75歲增至4倍，85歲則高達8倍。男性因血管硬化速度較快、承受壓力較大，中風風險約為女性的1.3倍。
此外，直系血親中有中風病史者，個人中風風險也顯著增加。邱仲慶以自身家庭為例，他的父親30多歲即中風過世，母親至80歲仍發生中風，使得他自身面臨較高的風險。
代謝與生活型態對中風的影響
● 糖尿病，腦中風機率是一般人的3到6倍：糖尿病是一種新陳代謝疾病，血管容易阻塞，不僅會導致腎臟血管受損需要洗腎，也常見視網膜血管阻塞，「所以在腦血管也很容易塞住」。
● 缺乏運動，會增加約2.7倍的中風風險
● 高血壓患者的中風風險約為2至4倍：高血壓會造成血管壁長期受壓、變硬變厚，容易破裂或堵塞，是中風最常見的原因之一。
● 高血脂（高膽固醇）：「三高一定要控制好」，否則容易讓血管內堆積脂肪斑塊，引發動脈硬化與血栓形成。
● 心臟疾病風險為2倍：心律不整或心房顫動的患者，血液容易在心臟內形成血塊，「血塊跑上腦部就會造成中風」。
● 吸菸：會讓血管收縮、血壓上升，加速血管老化，「吸菸者的血管像比別人老十歲」。
● 肥胖：常與代謝異常並存，是高血壓、糖尿病的共同根源，應搭配飲食與運動改善。
● 短暫性腦缺血（TIA）
值得注意的是，短暫性的腦缺血（TIA）雖可能在24小時內自行恢復，但若不積極治療，約有一半患者會演變為腦血管阻塞。症狀包括「突然視力喪失」或「單側肢體無力」，一旦出現應立即就醫，並依醫囑服用抗血栓藥物以預防中風。
FAST中風辨識口訣
邱仲慶指出，過去搶救中風有所謂「3小時內打通血管」的說法，但如今已經放寬為4.5小時內打溶血針，因此能否迅速辨識察覺腦中風，至關重要。
民眾可運用「微笑、舉手、說你好」初步檢視是否中風，並搭配國際通用的FAST辨識法：
●臉FACE：嘴角歪、臉部不對稱
●手ARM：單側手無力下垂
●語SPEECH：講話不清、聽不懂
●時TIME：立即送醫
除了4.5小時內可用的血栓溶解針，現在還有「機械式取栓手術」，在24小時內都能進行。
「大血管阻塞效果最好，用導管吸出血塊，或用支架包住拖出來，約三成以上病人可恢復良好。」
中風與失能、失智密切相關
雖然腦中風疾病的死因排行名次逐年下降，但腦中風造成的失能仍位居第1，其中更有三分之一是重度殘疾，必須終身倚賴他人照護，僅三分之一能回歸社會跟自我生活照顧。
他強調，中風後的復健黃金期為3個月，目前健保給付腦中風病患在PAC病房進行復能，時間最長為6週。另外也開放居家復健，由物理治療師、職能治療師到家裡幫忙復健，避免落入中度失能殘障。
不僅如此，發生腦中風5年後，約有25%會出現「血管性失智」，也容易出現譫妄、跌倒等併發症，增加死亡機率。
因此「避免中風，就是在幫腦部延緩退化。」
中風一輩子只會發生一次？
不少人以為「中風只會發生一次」，但邱仲慶直言這是錯誤觀念，「你這些危險因子都沒有改善，它還是會再來！」
邱仲慶指出，俗稱「小中風」的短暫性腦缺血，其實就是身體的警告訊號，提醒血管已經出現問題，「如果我們已經中風過，復發的機率會更高！」
而網傳「長時間使用電子產品，會增加眼睛中風的風險」，也是真的嗎？
邱仲慶直言確是如此。因為長期看3C，血液循環不好，視網膜血管同樣可能阻塞，導致視力突然矇掉、黑掉。
「做什麼事都不要太極端，要讓眼睛和腦休息，動一動才健康。」
邱仲慶提醒，早期發現可使用或通血藥物改善，但若末端血管阻塞，則可能造成失明，因此日常預防極為重要。
建立6大支柱，預防腦中風超前部署
民眾可從生活型態著手，超前部署建立6大支柱，降低中風與失智風險：
1、地中海式飲食
以蔬菜、水果、橄欖油與植物性不飽和脂肪為主，魚類、豆類、堅果可每天攝取；紅肉則盡量控制，每週1～2次即可。外食族更要注意油脂和均衡營養。
2、規律運動
隨著年齡增長，肌肉萎縮與骨質疏鬆是常見問題。運動不僅可維持肌力，也能改善血液循環、防止惡性循環，建議熟齡族每週維持適度活動，曬太陽補充維生素D。
3、避免危害物質
戒菸、少喝酒、避免檳榔，是基本原則。酒精攝取需有上限，避免對健康造成累積傷害。
4、良好睡眠
睡眠品質直接影響腦血管與腦功能，應創造適合的睡眠環境，避免干擾因素，確保充足休息。
5、正向連結與壓力管理
積極維持社會互動、參與宗教活動或親近大自然，都有助於壓力紓解與心理健康。維持人際互動可降低失智風險，也讓老化過程更健康。
6、持續動腦
打麻將、繪畫、烹飪、縫紉、書寫等活動都能刺激大腦，保持思考與學習，避免腦退化。退休後仍要安排有意義的活動，不脫節於社會，保持認知活力。
邱仲慶最後也提醒，只要養成健康的生活習慣就能大幅降低中風與失智風險。
「大家要記得，早期治療、規律運動、正常作息，這樣中風的機會就會少很多。」
