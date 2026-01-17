「腦中風」為何來得又快又狠？從高血壓開始一次看懂
作者/林招煌
本文帶你一次看懂腦中風的症狀、治療與預防關鍵，只要穩定控制血壓，就能大幅降低中風風險。
根據統計，台灣約有 500 萬名高血壓患者，但多年未規律服藥、未固定量測血壓的人仍不少。醫界強調，高血壓是造成腦中風最重要，同時也最容易被忽略的危險因子之一。
什麼是腦中風？為何如此致命？
腦中風包含兩大類：
缺血性腦中風──血管阻塞，腦部缺血缺氧。
出血性腦中風──血管破裂，造成腦出血。
症狀常突然出現，包括：
臉歪嘴斜、說話不清
單側手腳無力或麻木
視力模糊、走路不穩
意識混亂、反應變慢
醫師強調：出血性腦中風發作速度通常比缺血性更快、死亡率更高，需要立即送醫。
高血圧與腦中風：為什麼關係這麼大？
當血壓長期偏高時，血管壁承受的壓力變大，就像水管長期過壓，最終可能破裂。腦血管更脆弱，因此高血壓是腦出血頭號元凶。研究顯示，血壓每上升20/10 mmHg，腦中風風險幾乎同步翻倍。許多患者「沒有症狀就不吃藥」，正是最危險的迷思。
搶時間＝救大腦！FAST 快速判斷法
醫界推廣「FAST」口訣，只要記住30秒內就能判斷是否可能中風──
Ｆ（Face）臉歪嘴斜
Ａ（Arm）手腳無力
Ｓ（Speech）講話不清
Ｔ（Time）立刻送醫越快越好
腦細胞每過1分鐘就有數百萬個死亡，越早治療，越能降低癱瘓、語言障礙或死亡風險。
最新治療與醫療觀念
● 出血性中風
依出血量、腦壓狀況評估是否開刀減壓或血塊清除
重度患者可能需加護病房、呼吸器與密切生命徵象監控
控制血壓、防止再出血是第一要務
● 缺血性中風
黃金三小時內可能使用血栓溶解劑（tPA）
血管血栓較大者，醫療團隊可能進行機械取栓手術
台灣多家醫學中心已能24小時緊急處理
怎麼預防？醫師給高血壓患者的 5 個提醒
規律服藥，不可因為沒感覺就停藥
每週至少量血壓 3～5 次，紀錄數據
減少鹽分、加工食品與含糖飲料
保持適度運動，維持正常體重
避免熬夜、菸酒與長期壓力
高血壓沒有症狀、卻能悄悄破壞血管，被稱為「無聲殺手」。一旦發生腦中風，可能造成終身癱瘓、語言障礙、吞嚥困難，甚至生命危險。醫療團隊提醒：血壓控制不是「吃藥一天」、「想起來才量」，而是長期管理。能夠穩定控制血壓，就能大幅降低腦中風風險。
參考資料
衛生福利部國民健康署《高血壓防治手冊》
American Heart Association（AHA）．Hypertension and Stroke Risk．
台灣腦中風學會臨床治療指引
Lancet Neurology：Global stroke epidemiology update
