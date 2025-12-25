腦中風、衰弱長者出院後轉「復健病房」 健保署拍板明年試辦

為銜接出院到返家的復健缺口，健保署針對腦中風、衰弱高齡等4類對象試辦「復健病房計畫」。（本報資料照）

為銜接出院到返家的復健缺口，健保署針對腦中風、衰弱高齡等4類對象試辦「復健病房計畫」。健保署長陳亮妤表示，盼提升病人返家率、降低再入院率，預計明年（115）第一季開放醫院申請，預計1200人受惠。

急性後期照護（PAC）目標是避免急性狀況演變成長期失能，但有部分患者在PAC結束後，仍難以銜接長照或返家。因此健保署將推「復健病房試辦計畫」，收案對象包含腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、衰弱高齡。

健保署共擬會昨天（24）通過復健病房試辦計畫。陳亮妤說明，預估受益1200人，給付費用包含照護費、評估費、獎勵費及開辦費，健保預計挹注2.28億元支應，預計於115年第1季推動。

廣告 廣告

健保署醫管組組長劉林義說明，現行做法是PAC結束後直接進入長照，有些患者仍有復健的潛能，如果在偏鄉，可能沒有人帶他去復健，這種情況就可以留在復健病房久一點。

現行PAC收案對象共六類。劉林義說，先針對復健潛能較高的四類對象納入復健病房，包括腦中風、創傷性神經損傷原本在PAC為3個月，加入復健病房後可以延長為6個月；脆弱性骨折在PAC是3周，加入復健病房延長為2個月；衰弱高齡在PAC是4周，加入復健病房後變成2個月。

健保署規畫於北、中、南、東區各遴選1家醫院試辦，由跨專業團隊提供急性後期照護。醫院應設置居家模擬無障礙空間，訂定具時程的個別化復健與照護計畫，並完成出院準備及長照銜接。劉林義說，復健病房最重要的是模擬居家空間，才能幫助銜接到家裡，例如日本做法是吃飯就要到餐桌，不能都坐在病床上吃。

劉林義指出，明年將公開徵求醫院提出規畫，以現行有做PAC的醫院為主，也就是區域醫院和地區醫院，且床位數不得低於30床。健保署將進行評選，並提供設置費100萬元。

更多中時新聞網報導

Energy平安夜嗨唱捐500萬

MLB》費仔加盟守護者 參加經典賽存變數

AI規畫旅遊正夯 過半旅客使用