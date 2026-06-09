腦中風「10大危險因子」別忽視！ 熬夜、久坐都上榜
腦中風不僅名列國人十大死因前段班，更是造成失能的重要原因之一。除了三高問題外，心律不整、抽菸、睡眠不足、長期壓力、久坐不動等生活習慣，也都可能提高中風風險，專家提醒，中風發生往往十分突然，若能及早辨識警訊，將有助於降低失能與死亡風險。
新北市立土城醫院神經內科曾士耘醫師受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，腦中風在台灣相當常見，每年約有上萬人死於中風相關腦血管疾病，另有數萬人因此失能。根據統計，約有7成中風患者無法順利回到原本的工作與生活，因此中風不只是個人的健康問題，更可能對整個家庭造成重大衝擊。
曾士耘表示，目前統計顯示，平均約每42分鐘就有1人因中風死亡，且患者有逐漸年輕化的趨勢。尤其缺血性腦中風的黃金治療時間已延長至4.5小時，但腦細胞對缺血十分敏感，每延誤1分鐘治療，可能就有約190萬個腦細胞死亡，因此及早送醫相當重要。
談到中風危險因子，曾士耘指出，除了年齡與三高外，心律不整也是重要因素之一。部分患者可能只有心悸、胸悶等輕微症狀，不易察覺，但心律不整造成的中風，在後續治療及預防方式上與一般中風不同，因此透過定期健康檢查及早發現相當重要。
此外，抽菸及長期暴露於二手菸環境，也會傷害血管內皮細胞，增加血管硬化風險。曾士耘提醒，不論是傳統香菸、加熱菸或電子煙，都含有可能影響血管健康的物質，戒菸仍是預防腦血管疾病最有效的方法之一。
現代人常見的熬夜、睡眠不足與長期壓力，同樣是不可忽視的隱形危機。曾士耘表示，睡眠不足可能影響代謝廢物清除及自主神經功能，而長期處於高壓狀態則可能導致血壓波動、血管發炎反應增加，進一步提高中風風險，尤其在年輕族群身上更值得注意。
另外，久坐不動、水分攝取不足、溫差變化過大、高鹽高油飲食，以及睡眠呼吸中止症，也都與中風風險增加有關。曾士耘指出，天氣炎熱流汗較多時若未及時補充水分，可能使血液變得較為濃稠，影響腦部血流供應；而睡眠呼吸中止症造成反覆缺氧，也會增加腦血管受損風險，經治療後有助降低中風發生率。
除了危險因子外，曾士耘也提醒民眾要留意「短暫性腦缺血發作」。患者可能出現臉歪嘴斜、單側手腳無力、口齒不清等症狀，但通常會在24小時內恢復正常，因此容易被忽略。然而這類情況往往被視為真正腦中風的前兆，後續演變成正式中風的風險相當高。
最後，曾士耘呼籲，平時應養成均衡飲食、規律運動及良好作息習慣，同時定期檢查慢性疾病控制狀況。若突然出現臉歪嘴斜、口齒不清、單側肢體無力或麻木等症狀，可牢記「微笑、舉手、說你好」口訣，儘速前往急診接受評估，把握黃金治療時間，才能有效降低失能及死亡風險。
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