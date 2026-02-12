腦中一片空白！土城割頸案定讞家屬心碎 明赴新北市議會召開記者會

新北土城國中生割頸案一審乾哥遭判刑9年、乾妹8年，二審加重至12年及11年，全案再上訴最高法院今日遭駁回，維持二審判決定讞，被害學生家屬情緒受到嚴重打擊。楊姓學生父親將於明日（13日）在新北市議會召開記者會，說明案件進展與家屬心路歷程。

楊姓學生父親將於明日（13日）在新北市議會召開記者會，說明案件進展與家屬心路歷程。（資料照／中天新聞）

據了解，楊父得知判決定讞後情緒崩潰，一度「腦中一片空白」。由於楊父平日在桃園、新竹地區工作，家屬友人一佑勸他先冷靜下來，安全返回板橋住處後再思考後續因應措施。

楊家親友決定於2月13日（星期五）上午11時在新北市議會舉行記者會，期盼社會大眾能持續關注此案，給予家屬精神支持。楊父透過友人向媒體表達感謝之意，希望各界繼續給予關心與力量。

此前，土城國中生割頸案震驚社會，案件審理過程引發各界對於少年司法制度的討論。明日記者會預計將針對最高法院的最新審理情況提出說明，並表達被害家屬的心聲與訴求。

