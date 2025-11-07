腦傷復健加入中醫 病人擺脫言語及肢體障礙

好醫師新聞網記者朱代東／台東報導

圖：腦傷後的復健若能及時導入中醫，對患者及照顧者都可能會有令人意想不到的效果／台東馬偕醫院提供

台東馬偕在年初中醫科成立之後，補足了馬偕醫療的重要一角。其中對於中風、失智患者在西醫治療後，由中醫接手後續復能的工作。近九個月來已有多位病人在行動及語言能力上得到良好的改善。台東馬偕中醫科莊義明醫師表示：65歲以上的人口比率愈來愈多，因為老化、飲食習慣、生活的壓力造成腦部退化及腦循環變差，引起失智、中風病人愈來愈多。

對於這類患者，使用中醫的針灸、搭配復健及高壓氧的治療是目前醫療趨勢且成效良好。

台東馬偕三位中醫科莊義明、神經內科胡智銘、復健科吳欣宜醫師，雖然中西醫專長各不同，但卻願意一起來見證在醫療上努力的成果，也為自己的病人打氣。

47歲胡先生三年前在高雄開聯結車，某日在停車場突然昏迷不醒，在高雄度過危險時期後回台東，在積極治療後，原本因腦幹出血造成的右癱及說話不清的問題，目前右腳可站10分鐘、可說話有邏輯。今天見證會中清楚的述說自己患病過程，並語重心長的說「生病後體會人活著就是要開心」，他感謝所有幫助他的醫師，一定會積極配合醫師，努力與自己的障礙對抗。

54歲的劉女士的生病也有一段感人的過程，因先生有呼吸中止症的問題，身為太太每晚都會留意先生的呼吸問題，一旦有異樣就會用力將他搖醒，這個甜蜜的負擔直到有一晚，先生覺得奇怪為何太太沒搖他了，起來才發現太太因腦栓塞缺氧不動了，造成左側手腳偏癱、說話不清。

從此，兩人依附的關係有了改變，變成先生擔起照顧之責。經過中西醫的聯手治療後也有長足進步，在見證會中二人展現夫妻相愛相扶持的精神，令人動容。

另一位陳奶奶是位失智患者，原來有情緒不穩、被害妄想、食慾不佳、睡眠品質差等問題。今天女兒表達一路走來看到媽媽的進步充滿感謝，她說:最大的進步就是可以跟媽媽溝通且晚上睡的好，還要求要訂報紙給她看。連日照的照服員都說阿嬤進步真多。

從三位患者的見證充分說明，不僅是患者本身的身體狀況獲得改善，連帶著主要照顧者也輕鬆許多。中醫科莊義明表示，藉著中西醫全方位的醫療，讓這群原本對人生失去希望的病人，重新拾回往日的光彩。