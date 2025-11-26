腦傷復原學生跑完接力賽 全校加油聲中展現生命韌性

在接力賽上，鄭同學擔任最後一棒

鄭同學展現生命的韌性

臺北市長春國小舉辦66週年校慶暨體育表演會，除了有師生精彩的體育展演外，今年更有令人感動的時刻。在田徑接力賽上，因腦傷而正在復健中的鄭同學賣力向前跑，在全校師生的加油和掌聲下，跑完全程。校方表示，他的每一步都象徵著堅持、努力與生命的韌性，這不是競速，而是一場生命的回歸。

長春國小說明，三年前，鄭同學在下課時間意外跌倒撞擊頭部，緊急送醫後歷經兩次重大手術，曾一度在生死邊緣徘徊。長達數月的昏迷與臥床期間，家長與醫療團隊以及學校師生祝福與支持，不曾放棄。出院後，鄭同學回到原班上課，孩子的導師與同學，熱誠地伸出雙手，一路陪著他復健、陪著他適應、陪著他重返學習。在漫長且艱辛的復健過程中，孩子最初從臥床，到如今開始練習站立及行走，從比手畫腳，到如今可以用言語簡單表達意見，這當中的進步是靠著無比的毅力。

廣告 廣告

復健的過程非常辛苦，鄭同學因為遇到瓶頸，使復健之路陷入膠著之際。班級導師就引導並帶領班上同學與他約定，今年運動會的大隊接力由他擔任最後一棒，希望藉此動力，鼓勵他積極復健，在小學最後一年，能再一次站上跑道，與同學們並肩完成一次大隊接力，也激勵他努力持續復健。

長春國小指出，體育表演會接力賽登場，鄭同學接過同學傳過來的接力棒、賣力前行時，全校師生為他送上最熱烈的掌聲。現場師生深受感動，爆出震耳欲聾的加油聲，即使跑得不快，甚至顯得吃力，但鄭同學未停下，最終抵達終點。

長春國小表示，鄭同學證明了愛的力量無限大，他用自己的故事，告訴所有學生什麼叫做不放棄；也鼓勵大家，在挑戰困難、面對挫折時，勇敢跨出的那一步，超越自我，同時也看見學校教育的本質不只是知識與技能，更包含陪伴孩子走過困難、見證成長的深刻力量。