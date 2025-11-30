腦內Tau蛋白沉積 造成失智惡化關鍵

國衛院調查顯示，社區65歲以上長者失智症盛行率為7.99％、約35萬人，預估民國130年將有近68萬人失智、盛行率達9.95％。（李念庭攝）

超高齡社會來臨，全台約35萬人失智，國衛院估計，民國130年將有68萬人失智、盛行率近1成。研究發現，腦內「Tau蛋白」沉積是失智症惡化關鍵，比類澱粉蛋白更能預測失智症惡化速度，醫師呼籲導入Tau PET掃描，更精準診斷。

高雄長庚醫院神經內科副主任張瓊之指出，Tau蛋白與記憶力退化速度有關，沉積程度越高、退化越嚴重。最新刊登於《JAMA》的大型研究追蹤6514名受試者，發現沒有Tau蛋白沉積者，即便有些微退化或類澱粉蛋白，5年內惡化至失智風險維持在6～17％；但只要Tau蛋白出現，惡化風險迅速升至50～70％，顯示Tau蛋白是失智症病程真正轉折點。

廣告 廣告

另一研究針對1277位患者進行Tau PET掃描，以高準確率區分阿茲海默症等Tau蛋白相關疾病，突破多年臨床鑑別困難，19.3％患者被修正診斷、22％治療因影像而更新，凸顯Tau PET可提供關鍵病理證據，讓失智症診療更精準。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，失智病人中5成屬於極輕度或輕度、有藥可醫的階段，但現行檢測制度難以找到這群病人。目前台灣診斷流程高度依賴臨床症狀、問卷量表、影像排除法，準確度有限，診斷時間常延宕半年到一年，錯過治療黃金期。呼籲優先納入Tau PET，透過精準篩檢提早發現、診斷，預防疾病惡化，減少後端醫療與長照負擔。