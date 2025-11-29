腦力不佳非單純睡眠問題！中醫師：氣血充足是關鍵

當人們感到腦袋鈍鈍、記憶力下降、思考緩慢或難以專注時，問題不僅僅是睡眠不足，而是與中醫所說的「心、脾、腎」功能及「氣血」充足程度有關。氣血若無法順利上達頭部，大腦就容易出現「當機」狀態。

當人們感到腦袋鈍鈍、記憶力下降、思考緩慢或難以專注時，問題不僅僅是睡眠不足。（示意圖／Pixabay）

台北鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，表示，在中醫理論中，大腦的靈活度與身體多個系統息息相關。「腎主骨生髓，而腦為髓之海，因此補腎對強化腦力有直接幫助。」他特別推薦五種食物來增強腦力。

核桃不僅符合「以形補形」的中醫理念，更具有「補腎填精」的功效，其富含的Omega-3脂肪酸能有效活化腦細胞。龍眼乾則專門「養心血、安心神」，特別適合因思慮過度而耗傷氣血，導致健忘、疲倦或睡眠品質差的人群，可煮粥或泡茶飲用，搭配紅棗效果更佳。

「枸杞子擅長補肝腎、明目，對於同時面臨用腦過度和用眼過度的現代人來說非常合適。」周宗翰解釋，枸杞能同時滋養肝腎，保護腦細胞與視力，延緩退化。紅棗則能「補脾氣、養氣血」，由於脾胃是氣血的來源，氣血充足才能將養分送到大腦，維持思緒清晰。

對於脾胃虛弱、讀書容易疲倦的人，周宗翰建議可以多喝魚湯。（示意圖／Pixabay）

對於脾胃虛弱、讀書容易疲倦的人，周宗翰建議可以多喝魚湯，「魚湯有健脾益氣的功效，富含優質蛋白質，能為大腦提供必需營養，煮成湯品更溫和好吸收。」

除了飲食調理外，周宗翰也提出中醫治療方案，包括使用天王補心丹、歸脾湯等中藥方劑，針對心脾兩虛、氣血不足的根本原因進行調理。他特別強調：「藥物需要專業診斷，請勿自行抓藥！」另外，透過針灸百會、四神聰等頭部穴位，可直接促進頭部循環，達到醒腦開竅的效果。

周宗翰也分享日常補腦的三件重要事項：少吃甜食炸物，因這些食物容易產生「痰濕」，讓頭腦昏沉不清爽；保持良好的睡眠習慣，晚上11點前入睡，中午小睡15分鐘，是最佳的養神方式；適度運動，如起身散步能促進氣血循環，將氧氣送到腦部提高效率。

